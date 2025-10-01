Σκάνδαλο ΦΠΑ στην Ελλάδα: Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη για €3 εκατ. σε μετρητά

Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μεγάλης οικονομικής απάτης με διεθνείς διασυνδέσεις, στην οποία εμπλέκονται επιχειρήσεις και πρόσωπα με δεσμούς στην Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ηγήθηκε της έρευνας, η οποία αποκάλυψε ότι το εν λόγω άτομο είχε 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο γραφείο του και επιπλέον 300.000 ευρώ στο σπίτι του.

Αυτά εντάσσονταν σε μια ευρύτερη επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση 4,78 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά και στην κατάσχεση 5,4 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η απάτη αφορούσε την εισαγωγή προϊόντων, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, από την Κίνα, τα οποία δηλώνονταν ψευδώς ώστε να αποφευχθούν τελωνειακοί δασμοί και ο ΦΠΑ. Κατασχέθηκαν πάνω από 2.400 εμπορευματοκιβώτια, αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση τη μεγαλύτερη απάτη με εμπορευματοκιβώτια στην ιστορία της ΕΕ. Οι συνολικές εκτιμώμενες ζημίες σε 14 ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Η επικεφαλής της EPPO, Λάουρα Κοβέσι με δηλώσεις της στους Financial Times, τόνισε τον ρόλο της διαφθοράς στην διευκόλυνση του σχεδίου, αναφέροντας ότι τελωνειακοί υπάλληλοι δωροδοκούνταν για να αγνοούν ψευδείς δηλώσεις. Η έρευνα ξεκίνησε από μικρότερες υποθέσεις σε λιμάνια, όπως ο Πειραιάς και η Μπάρι, και επεκτάθηκε σε πολλές χώρες.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Kοβέσι. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν απάτη ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας», επεσήμανε.

Το λιμάνι του Πειραιά, που ανήκει σε μεγάλο βαθμό στην κινεζική Cosco, παραμένει υπό αυστηρή παρακολούθηση. Παρά τη δήλωση της Cosco ότι συνεργάζεται με τις αρχές, οι επικριτές επισημαίνουν ότι η έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου των εμπορευματοκιβωτίων συνέβαλε στην απάτη.

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το εγκληματικό σχέδιο, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο σχέδιο», σημείωσε η Κοβέσι.

Κινεζική μαφία

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού... και να πληρώνουν το ελάχιστο δυνατό ποσό».

«Αν δεν πληρώνεις κανένα φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τη συνήθη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που εδρεύουν στην Ευρώπη», είπε.