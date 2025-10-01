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Eurobank στο Top 10 της BofA – Τιμή στόχος 4,45 ευρώ
Αναλύσεις
13:41 - 01 Οκτ 2025

Eurobank στο Top 10 της BofA – Τιμή στόχος 4,45 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ξεχωρίζει ως η κορυφαία επενδυτική επιλογή της Bank of America για την περιοχή CEEMEA, με σύσταση Buy και τιμή στόχο €4,45 ανά μετοχή, σύμφωνα με το πρόσφατο report της αμερικανικής τράπεζας “CEEMEA Q4 Top Picks”.

Πρόκειται για την μοναδική ελληνική τράπεζα που εντάσσεται στο “Top 10” των προτιμήσεων της BofA, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του ομίλου σε επίπεδο κερδοφορίας και αποτίμησης.

Στην ανάλυσή της, η BofA επισημαίνει ότι η Eurobank διαθέτει το πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική παρουσία της σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία. Η γεωγραφική διασπορά των κερδών λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στην εγχώρια μεταβλητότητα, προσφέροντας σταθερότητα στο προφίλ των εσόδων.

Παράλληλα, η Eurobank εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) στην περιοχή CEEMEA, με διψήφια ποσοστά που ξεπερνούν τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η BofA υπογραμμίζει ότι η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με δείκτες CET1 σημαντικά υψηλότερους από τις εποπτικές απαιτήσεις, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση ενεργών πολιτικών διανομής μερισμάτων και πιθανών επαναγορών μετοχών.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με discount σε σχέση με ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης. Η BofA επισημαίνει ότι αυτό δημιουργεί σημαντικό περιθώριο ανόδου, δικαιολογώντας την τιμή στόχο των €4,45 και υποδηλώνοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Η επιλογή της Eurobank ως “Top Pick” για το τέταρτο τρίμηνο αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη βιώσιμη κερδοφορία και την ανθεκτικότητα του ομίλου. Σύμφωνα με τη BofA, το επενδυτικό προφίλ της τράπεζας συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη, υγιή κεφαλαιακή βάση και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους, καθιστώντας την ένα από τα πιο αξιόλογα επενδυτικά plays στην περιφέρεια CEEMEA.

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