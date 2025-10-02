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Παπαστεργίου: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο «KidsWallet»
Πολιτική
21:51 - 02 Οκτ 2025

Παπαστεργίου: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο «KidsWallet»

Reporter.gr Newsroom
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Την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen, υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Κυρίαρχα θέματα της συνάντησης αποτέλεσαν η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων προς όφελος των πολιτών και η ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης.

Ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα ενσωματώσει στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για το age verification, που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι. Όπως τόνισε, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εκπληρώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές και έως το τέλος Οκτωβρίου η δυνατότητα θα είναι σε παραγωγική λειτουργία.

Η λύση θα βασίζεται σε «διακριτικά ηλικίας» (age tokens) που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα. Το «Kids Wallet» θα επιβεβαιώνει την ηλικία (π.χ. «άνω των 15») χωρίς να αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία. Θα λειτουργεί παράλληλα με το «Gov.gr Wallet» ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο ή εθιστικό περιεχόμενο, αλλά και σε προϊόντα όπως αλκοόλ, καπνός και τυχερά παιχνίδια – διαδικτυακά και σε φυσικά καταστήματα.

Η Henna Virkkunen έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στρατηγική της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ενός ισχυρού εθνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΤΝ, με αιχμή το νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», που θα συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους παγκοσμίως και θα αποτελέσει υπολογιστική βάση για το AI Factory «Pharos».

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι πολίτες «αγκαλιάζουν» την ΤΝ όταν βελτιώνει την καθημερινότητά τους, φέρνοντας ως παραδείγματα τους Ψηφιακούς Βοηθούς «mAigov» (που έχει απαντήσει σε 3 εκατ. ερωτήματα πολιτών) και «mAiGreece» για τους επισκέπτες, αλλά και τη χρήση ΤΝ στο Κτηματολόγιο για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου.

Διαστημική στρατηγική με μικροδορυφόρους

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πορεία του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», στρατηγική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), με πόρους άνω των 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται η εκτόξευση του πρώτου μικροδορυφόρου, μόλις έναν χρόνο μετά την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών. Το πρόγραμμα ενισχύει την εθνική αυτονομία στις διαστημικές τεχνολογίες και αναδεικνύει τη χώρα ως στρατηγικό ευρωπαϊκό εταίρο.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για:

  • την προσαρμογή του «Gov.gr Wallet» στα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι,
  • την πρόοδο προγραμμάτων όπως τα «Smart Readiness», «Gigabit Voucher» και «UFBB» για την επέκταση της ευρυζωνικότητας,
  • τα έργα υποθαλάσσιων καλωδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,
  • την αίτηση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας στην Αθήνα.

Η Henna Virkkunen δήλωσε: «Είχα μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου. Η Ελλάδα κάνει τολμηρά βήματα στην ψηφιακή οικονομία. Η χώρα εστιάζει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, με ισχυρή ώθηση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Σήμερα παρουσιάσαμε στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henna Virkkunen τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουμε στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για το age verification, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που υλοποιήσαμε τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, υπηρετώντας μια κουλτούρα πρόληψης: από τον εθισμό στο διαδίκτυο, τον τζόγο και τα προϊόντα καπνού, μέχρι τις αγορές με φυσική παρουσία. Είναι απαραίτητο, όμως, και οι πλατφόρμες να υιοθετήσουν τα προτεινόμενα εργαλεία. Έως τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα επιβεβαίωσης ηλικίας χρήστη μέσω του «Kids Wallet». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δείχνει και το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου τα παιδιά μας να νιώθουν και να είναι ασφαλή στο ψηφιακό περιβάλλον. Επίσης, είχαμε ένα γόνιμο διάλογο για τη στρατηγική μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίησή της με λύσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ως χώρα επενδύουμε στην ΤΝ, επενδύουμε σε τεχνογνωσία, δεδομένα και σύγχρονες υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το AI Factory «Pharos», με στόχο την ανάπτυξη και την ψηφιακή κυριαρχία της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο ειδικός γραμματέας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης και η υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Η Henna Virkkunen και ο Δημήτρης Παπαστεργίου θα επισκεφθούν αύριο, 3 Οκτωβρίου, την Ερευνητική Μονάδα στην Τεχνητή Νοημοσύνη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

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