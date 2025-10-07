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Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ
Ειδήσεις
23:10 - 07 Οκτ 2025

Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

Reporter.gr Newsroom
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Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε η Γεωργία Αθανασάκη, πρώην αντιπρόεδρος και διευθύντρια του Οργανισμού από τις 17 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 23 Ιανουαρίου 2024. Η κυρία Αθανασάκη υποστήριξε ότι δεν είχε αρμοδιότητα ούτε γνώση για ζητήματα που αφορούσαν τις πληρωμές και τους ελέγχους των ΑΦΜ, επισημαίνοντας ότι το αντικείμενό της περιοριζόταν στις διευθύνσεις Πληροφορικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

«Εκπλήσσομαι δυσάρεστα για όλα όσα ακούω περί σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων είναι ικανοί και έντιμοι. Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν φαινόμενα χρηματισμού ή κυκλώματα. Όλη αυτή την έκταση του θέματος την πληροφορήθηκα από τα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην αντιπρόεδρος σημείωσε ότι, σε έναν οργανισμό με 650.000 αιτήσεις ετησίως, είναι πιθανό να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατικότητας, χωρίς ωστόσο να πρόκειται, όπως είπε, για συστημική διαφθορά.

Αναφερόμενη στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, τον χαρακτήρισε «λιγάκι συγκεντρωτικό», τονίζοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής επικοινωνία μεταξύ τους: «Δεν έφτανε η πληροφορία σε μένα. Έμαθα κάποια πράγματα από τον άλλο αντιπρόεδρο, τον κ. Μπαμπασίδη, και ζήτησα να ενημερωθώ από την κυρία Τυχεροπούλου, αλλά τότε ήταν ήδη αργά, γιατί είχα παραιτηθεί».

Στην ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη για το αν, εφόσον είχε μεγαλύτερη γνώση των υποθέσεων, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, η κυρία Αθανασάκη απάντησε καταφατικά.

Όσον αφορά τα παράνομα ΑΦΜ που φέρεται να είχαν παραμείνει «κλειδωμένα» στο συρτάρι της κυρίας Τυχεροπούλου, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί από τον πρόεδρο και συνεπώς δεν προχώρησε σε ενέργειες για έλεγχο ή δέσμευση.

Τέλος, η πρώην αντιπρόεδρος έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είχε γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως πρόσθεσε, η μοναδική εντολή που είχε λάβει από τον τότε υπουργό Γιώργο Γεωργαντά ήταν η μετάβαση όλων των συστημάτων του Οργανισμού στο Gov, διαδικασία που εκτελέστηκε «εν μέρει».

Η κατάθεσή της, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, χαρακτηρίστηκε από χαμηλούς τόνους, με την ίδια να επιμένει ότι δεν είχε άμεση εμπλοκή σε καμία από τις υποθέσεις που σήμερα ερευνά η Εξεταστική Επιτροπή.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 22:55
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