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Γιώργος Παπανδρέου από Γενεύη: Η Δημοκρατία δεν αμύνεται με όπλα, αλλά με συμμετοχή και εμπιστοσύνη
Πολιτική
22:45 - 07 Οκτ 2025

Γιώργος Παπανδρέου από Γενεύη: Η Δημοκρατία δεν αμύνεται με όπλα, αλλά με συμμετοχή και εμπιστοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημοκρατίας της Γενεύης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Albert Hirschman Center του Geneva Graduate Institute, με θέμα «Μπορεί η Δημοκρατία να επιβιώσει της πόλωσης;».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η δημοκρατία γεννήθηκε από την επιλογή του διαλόγου αντί της βίας, επισημαίνοντας πως «οι αρχαίοι Έλληνες, συνειδητοποιώντας τις συνέπειες της οργής και του πολέμου, αναζήτησαν τη συμμετοχή, τη λογική και τον διάλογο ως θεμέλια συνύπαρξης».

Τόνισε ότι η σημερινή κρίση της δημοκρατίας δεν οφείλεται στις διαφωνίες, αλλά στην απώλεια της ικανότητας για δημιουργική διαφωνία και στην υποχώρηση της εμπιστοσύνης και του κοινού λόγου. «Ο αυταρχισμός δεν είναι η αιτία της παρακμής της δημοκρατίας, είναι το αποτέλεσμά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε τη μετατόπιση της εξουσίας από τους πολίτες προς τα οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα ισχύος, υπογραμμίζοντας ότι «ο πλούτος μετατράπηκε σε εξουσία και η ανισότητα σε αδικία». Η απώλεια κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως είπε, γεννά θυμό και τροφοδοτεί τον λαϊκισμό και την πόλωση.

Προτείνοντας ένα νέο όραμα «ριζοσπαστικής δημοκρατίας», κάλεσε σε αναγέννηση της συμμετοχής των πολιτών μέσα από:

  • συμμετοχικά και διαβουλευτικά σώματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • εκδημοκρατισμό της οικονομίας με συνεταιριστικά μοντέλα,
  • δημοκρατική ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών,
  • εκπαίδευση του πολίτη με έμφαση στην κριτική σκέψη και την αλληλεγγύη.

«Η δημοκρατία δεν αμύνεται με όπλα. Υπερασπίζεται τον εαυτό της μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ο κ. Παπανδρέου προειδοποίησε για τα «εγχειρίδια των αυταρχικών» που εκμεταλλεύονται τον φόβο και τη φτώχεια και παρουσίασε το «Αντίδοτο του Πολίτη» — διαφάνεια, ενσυναίσθηση, συνεργασία και ελπίδα.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, ο πρώην πρωθυπουργός είχε σειρά διεθνών επαφών: Συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) Gilbert F. Houngbo για το μέλλον της εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ επισκέφθηκε το Δημαρχείο της Γενεύης, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου Dr. Laurent Koelliker και αναφέρθηκε στη φιλελληνική παράδοση της πόλης και τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια.

Ακόμα, πραγματοποίησε συνάντηση στα γραφεία του World Economic Forum με στελέχη του οργανισμού για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες του WEF.

Τέλος, ως Πρόεδρος του Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Kristy Coventry, με αντικείμενο δράσεις για την ειρήνη ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026 και Λος Άντζελες 2028.

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