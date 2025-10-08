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Κοντιάδης: Υπάρχει μια εικόνα ότι η Δικαιοσύνη ακολουθεί υποδείξεις της κυβέρνησης
Ειδήσεις
10:44 - 08 Οκτ 2025

Κοντιάδης: Υπάρχει μια εικόνα ότι η Δικαιοσύνη ακολουθεί υποδείξεις της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο  Πανεπιστήμιο, κ. Ξενοφών Κοντιάδης, θεωρεί πως οι χειρισμοί της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης στην υπόθεση Ρούτσι πλήττουν συνολικά τους θεσμούς στη χώρα.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά είπε πως «φοβάμαι ότι η Δικαιοσύνη υποπίπτει σε διάφορα λάθη και κυρίως σε αντιφάσεις οι οποίες καθιστούν ακόμα χειρότερη την εικόνα που έχουν οι πολίτες απέναντί της. Τα τελευταία χρόνια με αφορμή μια σειρά πολύ σοβαρές υποθέσεις, και τις υποκλοπές και το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πολίτες αισθάνονται ότι η Δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας, και αυτό έχει καταγραφεί σε πάρα πολλές έρευνες της κοινής γνώμης. Είναι ανησυχητικό όμως αντί η Δικαιοσύνη να πάρει το μήνυμα και δεν αναφέρομαι συλλήβδην και συνολικά για τους δικαστικούς λειτουργούς υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι είναι εξαιρετικοί υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας των υποθέσεων και κυρίως δεν έχουν επίγνωση ότι παρακολουθούνται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις».

Επιπρόσθετα, «η Δικαιοσύνη ανακαλύπτει μετά από 2,5 χρόνια ότι πρέπει να διωχθούν οι ιατροδικαστές επειδή δεν κάναν τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα το θυμηθήκαμε; Και γιατί βγαίνουν οι ιατροδικαστές «μα πήραμε εντολή να μην τις κάνουμε!». Εδώ βρισκόμαστε σε ένα γαϊτανάκι τρόμου, είμαστε μπροστά όχι σε μια διερεύνηση ενός εγκλήματος που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους αλλά σε ένα πολιτικό και δικαστικό θρίλερ που οι διαρκείς αντιφάσεις οδηγούν τελικά πέρα από το ζήτημα της αποκάλυψης της αλήθειας σε μια κατάρρευση της αξιοπιστίας των θεσμών».

Ακόμα, ο κ. Κοντιάδης στάθηκε στη στάση της κυβέρνησης και στην εμπλοκή της στην υπόθεση Ρούτσι: «Δεν είναι δουλειά του εκάστοτε υπουργού Δικαιοσύνης να λαμβάνει θέση για το αν έγιναν συγκεκριμένα αδικήματα ή δεν έγιναν, αυτό είναι κάτι που απάδει, και αυτό το λέει το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά το λένε και στοιχειώδεις κανόνες δικαίου. Δεν είναι δουλειά του υπουργού Υγείας να λέει αν πρέπει να γίνει εκταφή ή δεν πρέπει, αν πρέπει να εξεταστεί από ποιο γιατρό και κατά πόσο πρέπει να αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα εις βάρος του ιατρικού απορρήτου ενός απεργού πείνας ο οποίος διεκδικεί ένα αυτονόητο δικαίωμά του. Δεν είναι δουλειά του πολιτικού κόσμου να παρεμβαίνει για παράδειγμα όπως ο επικεφαλής της κυβέρνησης όταν έστειλε την επιστολή στον τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του έλεγε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η υπόθεση. Μπορεί να έπρεπε να αναβαθμιστεί η υπόθεση δηλαδή να αναλάβουν Εφέτες ανακριτές τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών αλλά δεν είναι δουλειά του επικεφαλής της κυβέρνησης να το υποδείξει με επιστολή στον Εισαγγελέα. Δεν έχει επίγνωση ο πολιτικός κόσμος και κυβερνητικά στελέχη συγκεκριμένα ότι είναι άλλη δουλειά της Δικαιοσύνης και άλλη η δουλειά της κυβέρνησης, της εκτελεστικής εξουσίας δηλαδή και φτάνουμε σε αυτόν τον τραγέλαφο όπου τελικά πρόσωπα τα οποία έχουν ανώτατες θέσεις στην Δικαιοσύνη φάσκουν και αντιφάσκουν».

Και πρόσθεσε: «Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαρκώς στέλνει μηνύματα στη Δικαιοσύνη για το τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Έπρεπε να έρθει για παράδειγμα ο υπουργός Υγείας και να δηλώσει, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει, ότι ναι πρέπει να γίνει αυτή η εκταφή για να έρθει η Δικαιοσύνη και να αντιδράσει; Υπάρχει μια εικόνα ότι η Δικαιοσύνη ακολουθεί υποδείξεις της κυβέρνησης, αυτό είναι αδιανόητο σε ένα κράτος».

Σχετικά με την «κόντρα» της κυβέρνησης με τις Ανεξάρτητες Αρχές σχολίασε: «Γνωρίζουμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει δυσανεξία απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική. Έχει δυσανεξία απέναντι στην κριτική που ασκείται από τα ΜΜΕ, προσπαθεί να τα χειραγωγήσει. Προσπαθεί με κάποια μέσα να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης και προσπάθησε κατ’ επανάληψη να παρέμβει και στο έργο των Ανεξάρτητων Αρχών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Χρ. Ράμμο έναν αδέκαστο δικαστή χωρίς καμία πολιτική προδιάθεση να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του στο σκάνδαλο των υποκλοπών, να βρίσκεται απέναντι σε μια ΕΥΠ η οποία δεν του έδινε τα στοιχεία τα οποία ζητούσε για να κάνει τη δουλειά του και δακρυσμένος να λέει ότι «δέχομαι επίθεση δολοφονίας του χαρακτήρα μου». Όλα αυτά τα πράγματα και άλλα πολλά δείχνουν ότι ανεξάρτητες αρχές Δικαιοσύνη, Τύπος, κάθε αντίβαρο, κάθε αντίλογος στην κυβέρνηση επιχειρείται να φιμωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

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