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Επιβολή προστίμου στην Ελλάδα από το Δικαστήριο της ΕΕ για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου
Ειδήσεις
18:22 - 10 Οκτ 2025

Επιβολή προστίμου στην Ελλάδα από το Δικαστήριο της ΕΕ για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Reporter.gr Newsroom
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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε χρηματικές κυρώσεις στην Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του 2014, η οποία όριζε την παύση της λειτουργίας ενός υπερφορτωμένου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη Ζάκυνθο, σε περιοχή με καθεστώς προστασίας Natura 2000.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα δεν προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, που βρίσκεται στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Ζακύνθου — φυσικό βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta» — παρότι ο χώρος ήταν κορεσμένος και παρουσίαζε δυσλειτουργίες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τον Ιούνιο του 2017, η Ελλάδα δεν έχει παρουσιάσει σχέδιο διαχείρισης για τη συνέχιση ή την αντικατάσταση του ΧΥΤΑ, όπως απαιτεί η Οδηγία 1999/31 για τους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ ο ΧΥΤΑ δέχτηκε απόβλητα μέχρι το τέλος του 2017.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο επιβάλλει στην Ελλάδα πρόστιμο 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, αρχής γενομένης από την 9η Οκτωβρίου 2025, έως την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2014, καθώς και εφάπαξ χρηματική ποινή ύψους 5.500.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο της ΕΕ επισήμανε ότι το ύψος των κυρώσεων αντανακλά τη σοβαρότητα της παράβασης και το σημαντικό κίνδυνο που θέτει για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

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