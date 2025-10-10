ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ TRASTOR και ΣΗΓΚΑΛ για την παράδοση αποθηκών
Ανακοινώσεις
18:10 - 10 Οκτ 2025

Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ TRASTOR και ΣΗΓΚΑΛ για την παράδοση αποθηκών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όπως έχει ανακοινωθεί (μέσω των προσφάτως δημοσιευμένων ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 30.06.2025 της TRASTOR), η «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΕ», (εφεξής «ΣΗΓΚΑΛ») εν μέσω οικονομικών δυσχερειών, έλαβε από το αρμόδιο Δικαστήριο προληπτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να πετύχει συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της. Η TRASTOR είχε εκμισθώσει τέσσερα κτίρια αποθήκευσης και διανομής στη ΣΗΓΚΑΛ και διατηρεί σήμερα απαίτηση ύψους περίπου €1,95 εκατομμυρίων από ληξιπρόθεσμα μισθώματα για τις τρεις από αυτές ενώ για τη μίσθωση του τέταρτου κτιρίου δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για την ως άνω απαίτηση, η TRASTOR έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη. 

Η TRASTOR, εν μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, πέτυχε εξωδικαστική συμφωνία με τη ΣΗΓΚΑΛ για την παράδοση των τριών εκ των τεσσάρων ακινήτων της καθώς και για την απόκτηση παγίου εξοπλισμού που η ΣΗΓΚΑΛ ανέπτυξε στα ακίνητα με συμψηφισμό απαιτήσεων της, μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ως άνω συμφωνία υπήρξε αποτέλεσμα συντονισμένων νομικών διαδικασιών και ενεργειών, οφείλεται δε και στο άριστο πνεύμα συνεργασίας και καλοπιστίας που επέδειξε η ΣΗΓΚΑΛ δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Διονύση Στεριώτη, καθώς γνώμονας για τις ενέργειες των δύο πλευρών υπήρξε η διασφάλιση της αδιατάρακτης λειτουργίας των τρίτων αποθετών χρηστών των αποθηκών.

Παράλληλα, η TRASTOR προώθησε και πέτυχε άμεσα την κατάρτιση συμφωνίας μίσθωσης του μεγαλύτερου από τα ανακτηθέντα κτίρια αποθήκευσης και διανομής επιφανείας 25.100 τ.μ περίπου, με μισθωτικούς όρους τρέχουσας αγοράς, και κινείται ήδη για την προσέλκυση νέων μισθωτών με αυξημένες αποδόσεις μισθωμάτων και για τα υπόλοιπα ανακτηθέντα κτίρια αποθήκευσης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της TRASTOR σε ενεργή συνεργασία με τους μισθωτές της, σε αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, και πειθαρχημένες διαδικασίες ελέγχου πιστοληπτικού κινδύνου. Παράλληλα, αποδεικνύει την ικανότητα της Εταιρείας να επιτυγχάνει θετικές λύσεις μέσα από έναν συνδυασμό νομικής συνέπειας και εμπορικής ευελιξίας. Με τις ως άνω συναινετικές ενέργειες, διαφυλάχθηκε η εμπορική λειτουργεία των τρίτων αποθετών χρηστών των αποθηκών, ενισχύθηκε η προσπάθεια εξυγίανσης που καταβάλει η ΣΗΓΚΑΛ και διασφαλίστηκε η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της TRASTOR.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την επίτευξη συμφωνίας με την ΣΗΓΚΑΛ, και ευχαριστούμε θερμά για την σύμπραξή του τον κ. Διονύση Στεριώτη, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν θα είχε επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, και στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας του. Οι ενέργειες μας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τα οικονομικά συμφέροντα της TRASTOR και να διασφαλίζουμε τη σταθερότητα των εσόδων μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Ήπια πτώση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ήπια πτώση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Σκλαβενίτη μετά το πρόστιμο
Οικονομία

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Σκλαβενίτη μετά το πρόστιμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων
Ακίνητα

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Επιχειρήσεις

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών
Ειδήσεις

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Στενά Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ