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Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Ειδήσεις
09:14 - 19 Οκτ 2025

Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Reporter.gr Newsroom
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Στη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων προχωρά η Τροχαία αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου λόγω του «29ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας».

Συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στις λεωφόρους, πλατείες και οδούς του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00

  • Σταδίου και στο τμήμα αυτής από Αμερικής έως Λεωφ. Βασ. Γεωργίου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλ. Συντάγματος.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄,καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα αυτής από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Διον. Αεροπαγίτου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και στο τμήμα αυτής από την οδό Διον. Αεροπαγίτου έως την οδό Βούρβαχη και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της.
  • Βούρβαχη, στο τμήμα αυτής από την οδό Καλλιρόης έως τη Λεωφ. Συγγρού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Χατζηχρήστου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βεϊκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γενναίου Κολοκοτρώνη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ρούμελης, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βουτιέ, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αρακύνθου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Παναιτωλίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μουσών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γαριβάλδη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακταίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακάμαντος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Νηλέως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα αυτής από την οδό Σαρρή έως την οδό Ερμού και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας.
  • Σταδίου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Αμερικής και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πειραιώς, στο τμήμα της από την Ιερά Οδό έως την Πλατεία Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πατησίων, στο τμήμα αυτής από την οδό Κοδριγκτώνος έως την οδό Πανεπιστημίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Βερανζέρου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Κάνιγγος έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Κοδριγκτώνος και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καματερού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Βάθη.
  • Μάρνη, στο τμήμα αυτής από την Πλατεία Βάθη έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα αυτής από την οδό Μαυρομματαίων έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα αυτής από την οδό Ζαχάρωφ έως τη Λεωφ. Αμαλίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα αυτής από την οδό Μερκούρη έως τη Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας.

Περαιτέρω θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου και για όσο χρόνο διαρκέσει η εκδήλωση εκτός από τον παρακάτω ελεγχόμενο κόμβο:

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού
Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2025 - 10:35
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