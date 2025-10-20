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Κατάθεση Τυχεροπούλου (ΟΠΕΚΕΠΕ): Διαπίστωση για εκτεταμένες απάτες και απειλές από τον Ξυλούρη
Ειδήσεις
14:10 - 20 Οκτ 2025

Κατάθεση Τυχεροπούλου (ΟΠΕΚΕΠΕ): Διαπίστωση για εκτεταμένες απάτες και απειλές από τον Ξυλούρη

Reporter.gr Newsroom
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Με την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων, Αθανασίας Ρέππα, που κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφων, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως, κατόπιν εντολής του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, διενήργησε ελέγχους σε 99 ΑΦΜ για επιδοτήσεις του 2019–2020, εντοπίζοντας εκτεταμένη απάτη με ψευδείς δηλώσεις, ανύπαρκτες καλλιέργειες και αγροτεμάχια που αλλάζανε τεχνητά "ιδιοκτήτες".

Μετά την αποχώρηση Βάρρα, της ζητήθηκε να παραδώσει τους φακέλους στους κατηγορούμενους και στη συνέχεια της αφαιρέθηκε η πρόσβαση στο σύστημα. Διαπίστωσε αλλοιώσεις στα πορίσματά της και καταγγέλλει ότι απομακρύνθηκε από τους ελέγχους το 2023 για «υπηρεσιακή ανεπάρκεια».

Τα περισσότερα ΑΦΜ ήταν προβληματικά

Πιο αναλυτικά, η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε ότι ετησίως εξετάζονται περίπου 650.000 επιδοτήσεις και από αυτές εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, τονίζοντας: «Ξεκίνησα στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Είχα στη διάθεσή μου 99 ΑΦΜ για έλεγχο. Πολύ σύντομα διαπίστωσα ότι σχεδόν όλες οι υποθέσεις ήταν προβληματικές. Τα ίδια αγροτεμάχια άλλαζαν "ιδιοκτήτη” από χρονιά σε χρονιά και κάποιοι εμφανίζονταν ξαφνικά να κατέχουν τεράστιες εκτάσεις, μόνο και μόνο για να πάρουν επιδοτήσεις. Ήταν απάτη» και συνέχισε: «Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχαν ψευδείς δηλώσεις. Οι περισσότεροι δεν είχαν καμία σχέση με τις εκτάσεις που δήλωναν. Δεν υπήρχαν μάλιστα ούτε ζώα, ούτε αποδείξεις καλλιέργειας».

Σε ερώτηση της Έδρας αν έχει κάποιο παράδειγμα, η Παρασκευή Τυχεροπούλου ανέφερε: «Βεβαίως. Άλλος δήλωνε έδρα στην Κρήτη και έπαιρνε επιδότηση για βοσκοτόπια στη Φλώρινα. Κάποιος άλλος στην Καστοριά. Αυτό δεν είναι λογικό ούτε λειτουργικό. Ήταν σαφές ότι υπήρχε σύστημα καταστρατήγησης».

Η μάρτυρας εξήγησε πως παρέδωσε τα ευρήματά της σε πορισματική έκθεση. Όμως τα πράγματα άλλαξαν όταν έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βάρρας, τον Νοέμβριο του 2020 τονίζοντας: «Στις 13 Νοεμβρίου έλαβα email από τον γενικό διευθυντή Λαμπρόπουλο. Με διέταζε να παραδώσω τους φακέλους στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα. Το έκανα στις 17 Νοεμβρίου», ενώ σε ερώτηση της προέδρου τι συνέβη μετά, η μάρτυρας απάντησε: «Αμέσως μετά μου αφαιρέθηκε η πρόσβαση στο σύστημα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω τους ελέγχους. Κι όταν άρχισα να παρακολουθώ τι γινόταν, είδα ότι είχαν εμφανιστεί πολλαπλά έντυπα ελέγχου με το όνομά μου, με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που είχα καταχωρίσει. Τα πορίσματά μου αλλοιώθηκαν».

Απειλές από τον Ξυλούρη

Στην συνέχεια, η μάρτυρας αναφερόμενη στο αν δέχθηκε απειλές ανέφερε ότι «Εκείνη την περίοδο όχι. Αργότερα όμως με πλησίασε ένας ελεγχόμενος, ο κ. Ξυλούρης. Μου είπε: "Αν είναι να κλείσει το σπίτι μου, θα το κλείσω εγώ. Το θεώρησα απειλή».

Ακόμα, για τη στάση των δύο κατηγορουμένων, η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε: «Δεν δέχτηκα πιέσεις από τον κ. Μελά ή την κ. Ρέππα. Υπήρχε όμως ένα κλίμα απαξίωσης απέναντί μου. Με θεωρούσαν ενοχλητική. Μου έλεγαν ότι "δημιουργώ προβλήματα” επειδή έκανα τη δουλειά μου».

Τέλος, η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε με έμφαση ότι «Τα ΑΦΜ που εντόπισα έπρεπε να σταλούν στη Δικαιοσύνη. Αυτό τελικά έγινε, όχι όμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ναι, οι έλεγχοί μου έχουν δικαιωθεί μέχρι σήμερα από τα δικαστήρια. Κι όμως, τον Δεκέμβριο του 2023 με απομάκρυναν από τους ελέγχους για "υπηρεσιακή ανεπάρκεια”».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 16:02
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