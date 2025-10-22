Πειραιάς: Κατασχέθηκε κοντέινερ με μπανάνες και 39 κιλά κοκαΐνη

Μία ακόμα σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν πάνω από 39 κιλά κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ανακάλυψη έγινε μετά από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και ανάλυση κινδύνου (risk analysis – risk assessment) από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, το οποίο πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν επίσης το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Το εμπορευματοκιβώτιο, που είχε προέλευση από τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες, έκρυβε 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης στον ψυκτικό μηχανισμό του, με τη συνολική ποσότητα να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ στην παράνομη αξία της, που θα αποτελούσε το κέρδος από την κυκλοφορία της στην αγορά.