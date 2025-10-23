ΕΛΣΤΑΤ: Ραγδαία άνοδος σε έρευνες και έργα πολιτισμού το 2024, πτώση στις κατασχέσεις αρχαιοτήτων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της έρευνας Εφορειών Αρχαιοτήτων, έτους 2024. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2024 προκύπτει ότι:

▪ Ο αριθμός των αρχαιολογικών ερευνών κατά το έτος 2024 ανήλθε σε 2.818 και των χρηματοδοτήσεών τους σε 15.043.106 ευρώ, έναντι 1.681 ερευνών και 12.424.536 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 67,6% και 21,1%, αντίστοιχα

▪ Οι αρχαιολογικοί χώροι που αποκαλύφθηκαν ανέρχονται σε 25, οι ιστορικοί τόποι σε 7 και τα νεότερα και κινητά μνημεία και ζώνες προστασίας σε 60, έναντι 6 αρχαιολογικών χώρων, 1 ιστορικού τόπου και 43 νεότερων και κινητών μνημείων κατά το προηγούμενο έτος

▪ Οι συνολικές δαπάνες έργων που αφορούν έργα σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ανέρχονται σε 68.719.256 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές δαπάνες έργων που αφορούν σε μουσεία και λοιπά κτίρια, ανέρχονται σε 22.573.161 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

▪ Οι υποδείξεις αρχαιολογικών θέσεων και οι παραδόσεις αρχαίων αντικειμένων, ανέρχονται σε 35 και 2.416 αντίστοιχα, έναντι 57 και 4.538 κατά το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,6% και 46,8%, αντίστοιχα

▪ Ο αριθμός των κατασχέσεων (αρχαιοκαπηλιών) για το έτος 2024 ανέρχεται σε 108 έναντι 160 κατά το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση 32,5%.