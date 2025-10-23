Έκρηξη στις τιμές πετρελαίου μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil – Ράλι άνω του 5%

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται περισσότερο από 5% την Πέμπτη (23/10), συνεχίζοντας τη ραγδαία άνοδο από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές Rosneft και Lukoil λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent crude κινούνται ανοδικά κατά 5,22%, στα 65,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 5,66%, στα 61,81 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, καθώς τα διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία θα χρειαστεί πλέον να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ole Hansen.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα και κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επέβαλε επίσης κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο, που περιλαμβάνει και απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, οι τιμές των futures Brent και WTI αυξήθηκαν πάνω από 2 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένες επίσης από μια απρόσμενη πτώση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ.

Η επίδραση των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η Ινδία και αν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Οι ινδικές διυλιστικές εταιρείες αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω των νέων κυρώσεων, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας την Πέμπτη. Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου σε χαμηλές τιμές μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Πηγές ανέφεραν ότι η ιδιωτική Reliance Industries, ο μεγαλύτερος ινδικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, σχεδιάζει να μειώσει ή να διακόψει εντελώς αυτές τις εισαγωγές, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, η αμφιβολία στην αγορά σχετικά με το αν οι αμερικανικές κυρώσεις θα προκαλέσουν θεμελιώδη αλλαγή στην προσφορά και τη ζήτηση περιόρισε τα κέρδη.

"Μέχρι στιγμής, σχεδόν όλες οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν αποτύχει να μειώσουν είτε τον όγκο παραγωγής της χώρας είτε τα έσοδα από το πετρέλαιο," δήλωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Claudio Galimberti.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει τον τελευταίο μήνα λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά μετά τις αυξήσεις στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+.

Στην πλευρά της ζήτησης, τα αποθέματα αμερικανικού αργού, βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η δραστηριότητα διύλισης και η ζήτηση ενισχύθηκαν, σύμφωνα με το Energy Information Administration, που ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Κέρδη για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10), το φυσικό αέριο σημειώνει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 2,339% στα 32,530 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,58% στα 4.130,26 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 2,48% στα 48,86 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 1,63% και βρίσκεται στα 5,0763 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,20% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1587 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,15% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3335 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8689 βρετανική λίρα ανά ευρώ.