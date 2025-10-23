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Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 6 φορές για το πράσινο ομόλογο ύψους €500 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:39 - 23 Οκτ 2025

Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 6 φορές για το πράσινο ομόλογο ύψους €500 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή ζήτηση, η οποία υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό των €500 εκατ. κατά περισσότερο από 6 φορές, εκδηλώθηκε στην έξοδο που πραγματοποίησε σήμερα (Πέμπτη, 23/10) στις αγορές η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου.

Ειδικότερα, οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, με την έκδοση να είναι έως τα 500 εκατ. ευρώ..

Σε αυτό το πλαίσιο, το κουπόνι του ομολόγου διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πενταετία, υποχώρησε σημαντικά, διαμορφούμενο στις 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή περίπου στο 3,27%.

Αρχικά, οι ενδείξεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί υψηλότερα, γύρω στις 120 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (περίπου 3,56%).

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, γεγονός που την καθιστά την πρώτη πλήρως επενδυτική (full investment grade) έκδοση της Alpha Bank τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη senior preferred «πράσινη» έκδοση της τράπεζας.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση έργων και περιουσιακών στοιχείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εντάσσοντας το ομόλογο στην κατηγορία των «πράσινων» χρηματοδοτήσεων.

Στην έκδοση συμμετείχαν ως Joint Lead Managers οι BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley και UniCredit, ενώ η Crédit Agricole CIB είχε τον ρόλο της Green Structuring Bank, δηλαδή του συμβούλου για τη δομή και την πιστοποίηση της «πράσινης» διάστασης της έκδοσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 16:44
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