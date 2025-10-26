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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον ανακριτή σήμερα (26/10) η φερόμενη ως «αρχηγική ομάδα»
Ειδήσεις
11:05 - 26 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον ανακριτή σήμερα (26/10) η φερόμενη ως «αρχηγική ομάδα»

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζονται σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, οι απολογίες για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος απάτης με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν τα μέλη που φέρονται ως η «αρχηγική ομάδα» της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, καθώς και έναν 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις στην Κρήτη. Η τελευταία ομάδα των συνολικά 37 κατηγορουμένων αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο

Από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο, τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ζευγάρι από τα Ιωάννινα, το οποίο φέρεται να δήλωνε ψευδώς εκτεταμένες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων, προκειμένου να λάβει παράνομες επιδοτήσεις. Προφυλακιστέος κρίθηκε επίσης άνδρας με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς και μια 53χρονη γυναίκα, οι δύο κόρες της οποίας είναι μεταξύ των συλληφθέντων που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω του εύρους της απάτης και της εμπλοκής δεκάδων ατόμων, αφορά ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ευρωπαϊκών και εθνικών αγροτικών επιδοτήσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενοι και η πλήρης διαδρομή του παράνομου χρήματος.

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