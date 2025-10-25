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Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις
21:39 - 25 Οκτ 2025

Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Μια ακόμη προφυλάκιση αποφασίστηκε από ανακριτή και εισαγγελέας σήμερα, Σάββατο (25/10), για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Αυτό σημαίνει πως μέχρι το βράδυ του Σαββάτου έχουν προφυλακιστεί δύο άτομα – ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σημειώνεται πως οι συνολικά 37 κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή σε ομάδες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση.

Η κατηγορούμενη που προφυλακίστηκε φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια που μίσθωνε. Μαζί της κατηγορούνται και άλλα πρόσωπα του στενού συγγενικού της περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη προφυλάκιση αφορά άνδρα που φέρεται να είχε πολλές οικονομικές δοσοληψίες με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος.

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