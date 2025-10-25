Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια ακόμη προφυλάκιση αποφασίστηκε από ανακριτή και εισαγγελέας σήμερα, Σάββατο (25/10), για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό σημαίνει πως μέχρι το βράδυ του Σαββάτου έχουν προφυλακιστεί δύο άτομα – ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σημειώνεται πως οι συνολικά 37 κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή σε ομάδες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση.

Η κατηγορούμενη που προφυλακίστηκε φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια που μίσθωνε. Μαζί της κατηγορούνται και άλλα πρόσωπα του στενού συγγενικού της περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη προφυλάκιση αφορά άνδρα που φέρεται να είχε πολλές οικονομικές δοσοληψίες με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος.