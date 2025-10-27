Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η μαθητική παρέλαση αποτελεί σήμερα (Δευτέρα, 27/10) το κεντρικό γεγονός των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10:00 το πρωί θα γίνει κατάθεση στεφάνων από μαθητές στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού. Στην τελετή θα παραστούν ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η παρέλαση των μαθητών θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. στην οδό Τσιμισκή, ενώ στις 12:30 μ.μ. θα ακολουθήσει νέα κατάθεση στεφάνων από μαθητικές αντιπροσωπείες στα μνημεία των Ηρώων, στις προτομές και στους ανδριάντες.

Εξαιτίας της παρέλασης, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο κέντρο της πόλης. Από τις 10:30 το πρωί και έως τη λήξη των εκδηλώσεων, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων στις εξής οδούς:

Τσιμισκή, από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. έως την Ι. Δραγούμη

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή

Και σε όλες τις κάθετες οδούς που συνδέουν τα παραπάνω τμήματα

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο κέντρο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.