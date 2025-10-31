Θάνατος 10χρονου στον Ασπρόπυργο: Δεν αναφέρεται ιατρικό πρόβλημα στη καρτέλα του, δηλώνει το υπουργείο Παιδείας

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Παιδείας για το τραγικό περιστατικό με τον αιφνίδιο θάνατο του 10χρονου κοριτσιού στον Ασπρόπυργο τονίζοντας ότι το παιδί δεν έκανε εκείνη την ώρα γυμναστική αλλά περπατούσε, ενώ δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα στην καρτέλα του.

Το παιδί κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου στον Ασπρόπυργο, ενώ παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στην αστυνομία κλήθηκε καθηγητής Φυσικής Αγωγής για να καταθέσει.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει για το περιστατικό: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ - Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».