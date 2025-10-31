Διάψευση από το υπουργείο Μετανάστευσης για τους παράνομους μετανάστες: Μόνο νόμιμη μετάκληση εργατών γης έως το 2026
18:31 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Στη διάψευση δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι ανανεώθηκε η δυνατότητα απασχόλησης παράνομων μεταναστών προχώρησαν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν υπήρξε ανανέωση, αλλά αντίθετα η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει πλέον καταργηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μόνη ρύθμιση που ανανεώθηκε αφορά τη σύντομη και απλοποιημένη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης, δηλαδή τη νόμιμη μετανάστευση για απασχόληση αποκλειστικά στην αγροτική οικονομία. Η ρύθμιση αυτή παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και εξυπηρετεί, όπως σημειώνουν, την τρέχουσα περίοδο συγκομιδής ελαιοκάρπων.

«Όσοι θα έρθουν, θα έρθουν με νόμιμη μετάκληση. Όσοι παραμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα, θα φυλακίζονται και θα επιστρέφουν», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου, θέλοντας να καταστήσουν σαφές ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στην παράνομη διαμονή και εργασία στη χώρα.

Η διευκρίνιση αυτή ήρθε μετά από σειρά δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για παράταση του καθεστώτος προσωρινής απασχόλησης μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, προκαλώντας αντιδράσεις.

