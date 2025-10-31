Εξάρχεια: Επεισόδια και 14 προσαγωγές μετά την πορεία αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας
22:15 - 31 Οκτ 2025

Εξάρχεια: Επεισόδια και 14 προσαγωγές μετά την πορεία αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια, μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε ομάδα αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο αναρχικού, ο οποίος είχε σκοτωθεί ενώ συναρμολογούσε εκρηκτικό μηχανισμό σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30, ομάδα ατόμων που κινούνταν προς τα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε εναντίον αστυνομικών δυνάμεων με ξύλα και φωτοβολίδες, προκαλώντας ένταση στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση περιορισμένων μέσων για την απώθηση των συγκεντρωμένων, ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ παρέμειναν επί ποδός για την αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων.

Από τις επιχειρήσεις που ακολούθησαν, προσήχθησαν 14 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) για εξακρίβωση στοιχείων.

Η κατάσταση στα Εξάρχεια εξομαλύνθηκε πριν λίγο ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους.

