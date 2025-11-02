Καρυστιανού: Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ίδρυσε νέο κόμμα – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
20:48 - 02 Νοε 2025

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (2/11), η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε τις φήμες ότι έχει ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα με ονομασία «Το Κύμα».  

Η κα Καρυστιανού έκανε μάλιστα λόγο για οργανωμένη προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων. Όπως υποστηρίζει, τέτοιες ενέργειες αποσκοπούν στο να τη συνδέσουν με το «σάπιο» πολιτικό σύστημα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από κρίσιμα ζητήματα διαφάνειας και απονομής δικαιοσύνης.

Η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού:

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 19:19
