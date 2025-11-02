Πολιτική κόπωση και εσωτερικές εντάσεις: Οι προκλήσεις για κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Πολιτική
14:00 - 02 Νοε 2025

Πολιτική κόπωση και εσωτερικές εντάσεις: Οι προκλήσεις για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Γιώργος Ραυτόπουλος
Συγκρουσιακό παραμένει το τοπίο στο πολιτικό σκηνικό, καθώς στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης προστίθενται, πέρα από τα μέτωπα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ζητήματος του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, και τα ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση πιέζεται ολοένα περισσότερο, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου κύκλου εσωστρέφειας, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί κλίμα διάλυσης, με τα στελέχη του να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Νέα δοκιμασία για την κυβέρνηση τα ΕΛΤΑ

Αναλυτικότερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν την Πέμπτη (30/11) ότι προχωρούν στο κλείσιμο 204 καταστημάτων, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του οργανισμού. Κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκαναν λόγο για προβλήματα ρευστότητας και ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας του οργανισμού. Αυτό που, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπολογίστηκε ήταν οι έντονες αντιδράσεις τόσο από τους συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ, όσο και από την αντιπολίτευση, δημάρχους της επαρχίας, αλλά και βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ως εκ τούτου, προέκυψε αναδίπλωση της αρχικής απόφασης, με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να μεταθέτει τις οριστικές αποφάσεις για μια σειρά υποκαταστημάτων τους για το επόμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι μη μόνιμοι υπάλληλοι του οργανισμού θα έχαναν τη δουλειά τους, ενώ θα υπήρχαν και πρακτικά προβλήματα, καθώς οι μόνιμοι υπάλληλοι θα αναγκάζονταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εργαστούν σε περιοχές απομακρυσμένες από τις κατοικίες τους. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έδειξε, μέσω διαρροών, τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως υπεύθυνη για τις αποφάσεις, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε καθόλου στο ζήτημα κατά την εβδομαδιαία του ανασκόπηση.

Η περίπτωση των ΕΛΤΑ αναδεικνύει, πάντως, για ακόμη μία φορά, το χάσμα που εντοπίζεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και σε μία σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αναδεικνύει επίσης τη δυσκολία που φαίνεται να αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου στην κατανόηση των συνθηκών της καθημερινότητας στην επαρχία. Την πτυχή αυτή ανέδειξαν, κατά τις παρεμβάσεις τους επί του θέματος, τόσο ο πρώην πρωθυπουργός και διαγραφείς από τη Νέα Δημοκρατία Αντώνης Σαμαράς όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Από εκεί και πέρα, η εσωκομματική έριδα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια φαίνεται, προς το παρόν, να «παγώνει», με αμφότερους να δείχνουν διάθεση αποκλιμάκωσης της έντασης που προκλήθηκε με αφορμή το ζήτημα συντήρησης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κρίσιμη εβδομάδα για το ΠΑΣΟΚ

Η αξιωματική αντιπολίτευση, από την άλλη, εξακολουθεί να αδυνατεί να ξεκολλήσει από τα μέτρια ποσοστά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ενώ αυξάνεται η πίεση προς τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, ιδιαίτερα μετά την απουσία του από την κηδεία Σαββόπουλου και την ατυχή τοποθέτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου, ως υπευθύνου του πολιτικού του γραφείου.

Μέχρι στιγμής, κριτική, άμεση ή έμμεση, έχουν ασκήσει σχεδόν όλοι οι διεκδικητές της περσινής εσωκομματικής εκλογικής αναμέτρησης, με εξαίρεση τον Μιχάλη Κατρίνη. Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια παραδοχή της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού, Άννας Διαμαντοπούλου, στον ΣΚΑΪ, ότι ο κ. Ανδρουλάκης αντιμετωπίζει προβλήματα με την εικόνα του.

Τη Δευτέρα (3/11) αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ, ενώ παράλληλα υπάρχει γκρίνια από στελέχη του κόμματος για το συνέδριο, το οποίο δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί πότε θα πραγματοποιηθεί.

Από την άλλη, το τελευταίο διάστημα επωφελημένος φαίνεται να είναι – τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο – ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει κερδίσει πόντους στο ευρύτερο κεντροαριστερό κοινό, τόσο για τη στάση που έχει υιοθετήσει σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, όσο και για τη διαχείρισή του στο ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα δεν αποφεύγει τα «τζαρτζαρίσματα» με την κεντρική κυβέρνηση, όπως επιβεβαιώθηκε εκ νέου από την κόντρα του με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και με την Υπουργό Οικογενείας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Ο κ. Δούκας επιδιώκει σταθερή παρουσία στο εσωκομματικό τοπίο του ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην Καθημερινή.

Ρευστότητα στον ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, παρατηρούνται τάσεις διάλυσης, με τα στελέχη του να «μάχονται» οριακά για μια θέση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όταν και εφόσον εκείνο ιδρυθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν το επιστημονικό συμβούλιο του ιδρύματός του, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πρώην υπουργοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Πρόκειται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, για ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα σχόλια για το γεγονός ότι μόλις το 25% των 41 μελών του συμβουλίου είναι γυναίκες.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2025 - 22:04
