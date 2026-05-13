Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Ασπίδα στήριξης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στις κυβερνητικές αιχμές

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνει δημόσια υπερασπιζόμενο τον ρόλο και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απέναντι, όπως αναφέρει, σε κλίμα στοχοποίησης που έχει διαμορφωθεί από κυβερνητικά στελέχη.

Σε σχετική παρέμβαση μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, των Γιάννη Δρόσου, Ιωάννη Καμπουράκη και Ζωρζέτας Λάλη, υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συγκροτήθηκε το 2017 με αποστολή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης.

Ο ομότιμος καθηγητής Γιάννης Δρόσος αναφέρει ότι η λειτουργία του θεσμού έχει ήδη οδηγήσει στην αποκάλυψη υποθέσεων παρατυπιών και διαφθοράς στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Άδωνις Γεωργιάδης και Σοφία Βούλτεψη, που σε δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν θέσει ακόμη και ζήτημα αποχώρησης της χώρας από τον θεσμό.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Καμπουράκης αναδεικνύει τον διττό ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι μόνο ως εργαλείο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, αλλά και ως μηχανισμό ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, περιορίζοντας φαινόμενα πελατειακών πρακτικών και κακοδιαχείρισης.

Η πρώην διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωρζέτα Λάλη υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στον θεσμό αποφασίστηκε το 2017 επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, ενώ περιγράφει τη δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τη χώρα να διαθέτει 13 εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2021 και έχει διαχειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων απάτης, με την Ελλάδα να καταγράφει υψηλή σχετική δραστηριότητα και να κατατάσσεται μεταξύ των πιο ενεργών χωρών της Ε.Ε. σε υποθέσεις μεσαίας κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά και σε έρευνες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως παράδειγμα οργανωμένης υπόθεσης με ιεραρχική δομή.

Το ΙΝΑΤ καταλήγει ότι η παρουσία και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα παραμένει κρίσιμη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την ενίσχυση του κράτους δικαίου, ειδικά σε συνθήκες όπου, όπως τονίζει, τίθενται ζητήματα ανεξαρτησίας των θεσμών και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαφθοράς.