Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Διετής ανανέωση θητείας για Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εγκρίνοντας παράταση διάρκειας δύο ετών.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με το σκεπτικό ότι οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου ολοκληρωθεί η διαχείριση των υποθέσεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται από την αρχική απόφαση του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, το οποίο είχε εισηγηθεί την ανανέωση της θητείας τους για πέντε χρόνια.

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