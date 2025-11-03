Οικονομία
12:22 - 03 Νοε 2025

Δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού

Reporter.gr Newsroom
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5738/30.10.2025), προβλέπεται αναστολή για δώδεκα (12) μήνες της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025.      

Η αναστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, αποβολές και προσωπικές κρατήσεις, καθώς και την αναστολή προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η απόφαση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Ευβοίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λασιθίου, Χανίων, Χίου, Άρτας, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και Θεσπρωτίας, με ημερομηνία έναρξης για κάθε περιοχή την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και της οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

