Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Νέο πλήγμα για τα άτομα με αναπηρία και τις ευάλωτες κοινότητες της περιφέρειας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:16 - 03 Νοε 2025

Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Νέο πλήγμα για τα άτομα με αναπηρία και τις ευάλωτες κοινότητες της περιφέρειας

Reporter.gr Newsroom
Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το κύμα λουκέτων στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, που αφήνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες χιλιάδες πολίτες σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η ΕΣΑμεΑ κάνει λόγο για «κερασάκι στην τούρτα της περιθωριοποίησης» των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, αλλά και των ηλικιωμένων και οικονομικά αδύναμων. Η συρρίκνωση του δημόσιου ταχυδρομείου, τονίζει η Συνομοσπονδία, όχι μόνο στερεί ζωτικές υπηρεσίες από τους πολίτες, αλλά απειλεί με κοινωνική ερημοποίηση τις πιο ευάλωτες γωνιές της χώρας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το λουκέτα στα ΕΛΤΑ κερασάκι στην τούρτα της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

Με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση, άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες, ορεινές, παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ενημερώνονται ξαφνικά, αποσπασματικά και με αντικρουόμενες πληροφορίες για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Η ίδια ανησυχία και αγανάκτηση διακατέχει επίσης ηλικιωμένους καθώς και άλλες ευάλωτες ομάδες, για τους οποίους τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν τους περιθωριοποιούν και τους αποκόπτουν για ακόμη μία φορά. Το ίδιο καίρια πλήττονται και οι εργαζόμενοι των υποκαταστημάτων και ιδιαίτερα όσοι είναι άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους, που είτε θα χάσουν την εργασία τους είτε το υποστηρικτικό τους περιβάλλον! Είναι μαύρη μέρα όταν χάνεται μία καθολικά δημόσια υπηρεσία, όταν συρρικνώνεται, ενώ είναι χρόνια υποχρηματοδοτούμενη, όταν η Πολιτεία αφήνει χωρίς αναπτυξιακό σχεδιασμό το δικό της φορέα που εδώ και σχεδόν δυο αιώνες υποστηρίζει και την κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Σχεδόν 1 στα 4 υποκαταστήματα που κλείνουν βρίσκονται στη νησιωτική Ελλάδα, την ώρα που, για παράδειγμα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έρχεται πρώτη στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία: στην ηλικία 18-64 το ποσοστό των φτωχών και αποκλεισμένων πολιτών ανέρχεται στο τρομακτικό ποσοστό του 71,6% (Ελλάδα: 54%), σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη «Υλοποιώντας τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου» που εξέδωσε το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ το 2022.

Η ύπαιθρος, οι αγροτικές, οι απομακρυσμένες και οι νησιωτικές περιοχές χρειάζονται υποστήριξη και αναπτυξιακό σχεδιασμό για να αποτραπεί η ερημοποίηση και ο περαιτέρω κοινωνικός αποκλεισμός. Ο κοινωνικός ρόλος των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να συγκριθεί με την «ψηφιοποίηση» ειδικά σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή με την αναγκαστική ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας….»

