Φόνος 23χρονου στη Χαλκίδα: Συνελήφθη 19χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση στον Λυγγερίδη

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα το νέο αιματηρό επεισόδιο οπαδικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 23χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένα ακόμη άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δύο οχήματα. Μετά από έντονη λογομαχία, η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές. Ο 23χρονος, οπαδός της ΑΕΚ, δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα, ενώ από την αντίπαλη ομάδα τραυματίστηκε σοβαρά ένας ακόμη άνδρας.

Η αστυνομία προχώρησε ήδη στη σύλληψη τριών ατόμων, οι οποίοι φέρονται να είναι οπαδοί αθηναϊκής ομάδας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 19χρονος, γνωστός στις αρχές από προηγούμενη υπόθεση οπαδικής βίας.

Ο 19χρονος είχε εμπλακεί, όταν ήταν ακόμη ανήλικος, στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη, με τη συμμετοχή του τότε να χαρακτηρίζεται περιφερειακή. Η ταυτοποίησή του τότε είχε προκύψει όταν εντοπίστηκαν τα ρούχα του πεταμένα μέσα στο κλειστό Γυμναστήριο του Ρέντη.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας, όπου θα αποσαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής του στη χθεσινή δολοφονία. Παράλληλα, έχουν προσαχθεί ακόμη δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στην επίθεση κατά του 23χρονου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η αιματηρή συμπλοκή να αποτελεί συνέχεια προηγούμενων οπαδικών διαφορών.