ΕΛΑΣ: Ξεκινά το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο στους καταυλισμούς Ρομά - Πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών

Από αύριο, Σάββατο 8/11, τίθεται σε εφαρμογή το νέο ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κρήτη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών όπου ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης. Οι ομάδες θα έχουν 24ωρη παρουσία στους οικισμούς, θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε πρόσωπα και οικίες, ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ παράλληλα θα ενημερώνουν διαρκώς τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, οι ομάδες αυτές υπάγονται επιχειρησιακά στο ελληνικό FBI. Η Αττική θα υπάγεται απευθείας στην υπηρεσία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι ομάδες θα συνεργάζονται με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες για την εμπέδωση της τάξης.

Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει 25 περιοχές με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που θα ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις από το Σάββατο. Στην Αττική οι δράσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσληφθούν θα αποτελέσουν «γέφυρα διαλόγου» με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς, ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική, αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.