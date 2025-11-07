ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέμπη: Ένταση και αναβολή στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας
Ειδήσεις
16:50 - 07 Νοε 2025

Τέμπη: Ένταση και αναβολή στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένταση και συγκίνηση επικράτησαν στη δικαστική αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που συνέταξαν για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, έργο που συνδέεται με την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την παράσταση των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις της υπεράσπισης και της εισαγγελίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η δίκη αναβάλλεται για τις 3 Μαρτίου, προκειμένου να κληθεί και το Ελληνικό Δημόσιο να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Από τη στιγμή που το έλασσον δεν μπορεί να μην παρασταθεί, δεν μπορεί να απουσιάζει το μείζον», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Η θέση της εισαγγελίας και οι αντιδράσεις των συγγενών

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να μην γίνει δεκτή η παράσταση των συγγενών, υποστηρίζοντας ότι «δεν προκύπτει άμεση ζημία» από τις ενέργειες των δύο ελεγκτών. Όπως εξήγησε, αντικείμενο της δίκης δεν είναι η καθυστέρηση του έργου, αλλά η τυχόν παράβαση καθήκοντος κατά τη σύνταξη του πορίσματος.

«Το παρόν αντικείμενο δεν αφορά την ουσία της τραγωδίας των Τεμπών, παθόν είναι το Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών.

Οι εκπρόσωποι των οικογενειών αντέτειναν: «Καλείστε, κύριε πρόεδρε, να αντιμετωπίσετε το εξής παράδοξο: να αποβάλλετε εμάς, τους άμεσα ζημιωθέντες, και να έχετε στα έδρανα της υπεράσπισης το Δημόσιο».

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών, όταν ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε ότι «το Δημόσιο έκανε στάθμιση συμφερόντων και δεν αποδόθηκε πειθαρχική ευθύνη στους δύο ελεγκτές».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη οργή του Θοδωρή Ελευθεριάδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Φανερά συγκινημένος, φώναξε: «Ντροπή σας! Πήρα τη μάνα μου διαμελισμένη και μιλάς έτσι; Αντί να κοιτάς χαμηλά;».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε την απομάκρυνσή του από την αίθουσα, επισημαίνοντας ότι «εδώ διεξάγεται δίκη».

Καθώς ο κ. Ελευθεριάδης αποχωρούσε, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, επίσης συγγενής θύματος, φώναξε: «Να τη χαίρεστε!», αποχωρώντας μαζί του.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου, με την παρουσία του Δημοσίου να θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Οι οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένες να παραμείνουν παρούσες στη δικαστική μάχη, επιμένοντας ότι η απόδοση ευθυνών είναι ζήτημα δικαίωσης και διαφάνειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα
Πολιτική

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»
Ειδήσεις

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

Λονδίνο: Δικαστική νίκη της Ελλάδας για τα warrants – Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ
Οικονομία

Λονδίνο: Δικαστική νίκη της Ελλάδας για τα warrants – Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Καρυστιανού: Προαναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος – «Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός»
Πολιτική

Καρυστιανού: Προαναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος – «Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:05

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

Magazino
22/05/2026 - 11:54

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν έως τις 28 Μαΐου

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/05/2026 - 11:48

ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone EuroLeague Final Four Athens!

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:47

Πρόβλημα με τα εισιτήρια πριν το Ολυμπιακός – Φενέρ: Πολλοί φίλαθλοι έχουν λάβει mail

Οικονομία
22/05/2026 - 11:45

Κατά €2 δισ. διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 1ο τρίμηνο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:32

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:22

Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo: Μικρή άνοδος της αισιοδοξίας στη Γερμανία

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 11:13

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 11:11

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:02

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Υγεία
22/05/2026 - 10:51

Τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορεί να έχουν μια απρόσμενη παρενέργεια, να επιβραδύνουν τον καρκίνο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:50

Βουλή: Με όριο τις 151 ψήφους η απόφαση για την Εξεταστική στις υποκλοπές – Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 10:44

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:30

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι 11 βουλευτές της ΝΔ

Υγεία
22/05/2026 - 10:27

Ραγδαία αύξηση παγκοσμίως στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών από το 1990 - Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:14

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:10

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 10:10

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 09:51

4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026: «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα»

Αναλύσεις
22/05/2026 - 09:48

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

Ειδήσεις
22/05/2026 - 09:40

Άρειος Πάγος: Εξετάζει αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 09:29

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 09:20

Σε θετικό έδαφος οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού με το βλέμμα στις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ - Ιράν

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 09:03

Tetra Pak: Επενδύει σε βιώσιμες λύσεις και αυτοματοποίηση - Οι προκλήσεις στην αγορά τροφίμων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/05/2026 - 08:31

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα

Οικονομία
22/05/2026 - 08:13

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 08:04

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής

Πολιτική
22/05/2026 - 08:00

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε

Περιβάλλον
22/05/2026 - 07:58

Περσικός Κόλπος: Ο πόλεμος απειλεί να αφήσει πίσω του μια οικολογική καταστροφή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 04:20

Πρόταση: η «Πτολεμαΐδα 5» πρέπει να λειτουργήσει τώρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ