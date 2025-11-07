Τέμπη: Ένταση και αναβολή στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

Ένταση και συγκίνηση επικράτησαν στη δικαστική αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που συνέταξαν για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, έργο που συνδέεται με την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την παράσταση των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις της υπεράσπισης και της εισαγγελίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η δίκη αναβάλλεται για τις 3 Μαρτίου, προκειμένου να κληθεί και το Ελληνικό Δημόσιο να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Από τη στιγμή που το έλασσον δεν μπορεί να μην παρασταθεί, δεν μπορεί να απουσιάζει το μείζον», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Η θέση της εισαγγελίας και οι αντιδράσεις των συγγενών

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να μην γίνει δεκτή η παράσταση των συγγενών, υποστηρίζοντας ότι «δεν προκύπτει άμεση ζημία» από τις ενέργειες των δύο ελεγκτών. Όπως εξήγησε, αντικείμενο της δίκης δεν είναι η καθυστέρηση του έργου, αλλά η τυχόν παράβαση καθήκοντος κατά τη σύνταξη του πορίσματος.

«Το παρόν αντικείμενο δεν αφορά την ουσία της τραγωδίας των Τεμπών, παθόν είναι το Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών.

Οι εκπρόσωποι των οικογενειών αντέτειναν: «Καλείστε, κύριε πρόεδρε, να αντιμετωπίσετε το εξής παράδοξο: να αποβάλλετε εμάς, τους άμεσα ζημιωθέντες, και να έχετε στα έδρανα της υπεράσπισης το Δημόσιο».

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών, όταν ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε ότι «το Δημόσιο έκανε στάθμιση συμφερόντων και δεν αποδόθηκε πειθαρχική ευθύνη στους δύο ελεγκτές».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη οργή του Θοδωρή Ελευθεριάδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Φανερά συγκινημένος, φώναξε: «Ντροπή σας! Πήρα τη μάνα μου διαμελισμένη και μιλάς έτσι; Αντί να κοιτάς χαμηλά;».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε την απομάκρυνσή του από την αίθουσα, επισημαίνοντας ότι «εδώ διεξάγεται δίκη».

Καθώς ο κ. Ελευθεριάδης αποχωρούσε, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, επίσης συγγενής θύματος, φώναξε: «Να τη χαίρεστε!», αποχωρώντας μαζί του.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου, με την παρουσία του Δημοσίου να θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Οι οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένες να παραμείνουν παρούσες στη δικαστική μάχη, επιμένοντας ότι η απόδοση ευθυνών είναι ζήτημα δικαίωσης και διαφάνειας.