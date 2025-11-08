Επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»
19:15 - 08 Νοε 2025

Επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στα γραφεία του ιστότοπου της «Ομάδας Αλήθειας», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση, το πρωί του Σαββάτου (8/11) οι αρχές ενημερώθηκαν από γείτονες για ένα καμένο γκαζάκι που βρέθηκε μπροστά στην είσοδο του site ellada24.gr στην Παλλήνη, το οποίο ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας».

Σημειώνεται ότι δίπλα από το σημείο λειτουργεί παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε άμεσα για να συλλέξει στοιχεία και παίρνει καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην πολυκατοικία είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, υπόλειμμα του οποίου ήταν το γκαζάκι.

Μαρινάκης: «Η αλήθεια ενοχλεί»

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί.Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης καταδικάζοντας την επίθεση.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην “Ομάδα Αλήθειας” και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει από την πλευρά της σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 19:13
