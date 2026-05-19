ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Η Κυβερνητική Επιτροπή για την Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίοδο 2026–2030, το οποίο αποτελεί τον βασικό οδικό χάρτη υλοποίησης της νέας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ενώ την παρουσίαση του σχεδίου έκανε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Σκάλκος. Στη διαδικασία συμμετείχαν γενικοί γραμματείς συναρμόδιων υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας για την επόμενη πενταετία. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής οικονομίας, η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο σχέδιο αποτυπώνεται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση ως προς τις αγορές και τους κλάδους προτεραιότητας, με σκοπό την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιεράρχηση δράσεων μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, καθώς και στον καθορισμό ποσοτικών στόχων και εργαλείων υλοποίησης.

Στον τομέα των ξένων άμεσων επενδύσεων, το σχέδιο αναδεικνύει ως βασική προτεραιότητα τη στοχευμένη προσέγγιση αγορών με υψηλό επενδυτικό δυναμικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Κίνα, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Σιγκαπούρη, ενώ αντίστοιχα αξιολογούνται και οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές τους.

Αντίστοιχη χαρτογράφηση γίνεται και για τις αγορές-στόχους των ελληνικών εξαγωγών, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Κίνα, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ολλανδία. Παράλληλα, προβλέπεται η διαφοροποίηση των πολιτικών ανά κλάδο, με βάση τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων και τη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.

Το Σχέδιο δίνει επίσης έμφαση στην οργανωτική και θεσμική ενίσχυση του εθνικού συστήματος εξωστρέφειας. Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό, η ενίσχυση των φορέων Enterprise Greece και Export Credit Greece, η καλύτερη υποστήριξη επενδυτών και εξαγωγέων, καθώς και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των εργαλείων προώθησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη ενιαίων ψηφιακών πλατφορμών, ο συντονισμένος προγραμματισμός δράσεων εξωστρέφειας, η προώθηση του εθνικού εμπορικού σήματος και η στενότερη συνεργασία με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

Κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση με την αγορά, ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες και οι προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας προβλέπεται να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβολές του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.