Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Την έντονη δυσαρέσκειά της απέναντι στην τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, η οποία προβλέπει την παραπομπή σε δίκη μέσα σε διάστημα τριών μηνών για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, εξέφρασε την Τρίτη (19/5) η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

Σε επιστολή της προς τον Υπουργό, η κ. Κοβέσι διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η σχετική νομοθετική ρύθμιση, αφήνοντας αιχμες για fast track κύρωση του νομοσχεδίου.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζεται η ανησυχία πως η πρακτική αυτή «αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι «έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου».

«Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα», σημειώνεται ακόμη.

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

Η επίμαχη τροπολογία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις πλημμελημάτων οι υποθέσεις θα οδηγούνται άμεσα στο αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο και θα πρέπει να προσδιορίζονται προς εκδίκαση το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την εισαγωγή τους. Παράλληλα, σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης, η νέα δικάσιμος δεν θα μπορεί να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες ή δύο μήνες αντίστοιχα.

Για τις υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, η τροπολογία προβλέπει υποχρεωτική ανάκριση από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων, ενώ οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός του μισού χρονικού διαστήματος που προβλέπεται σήμερα από τον νόμο.