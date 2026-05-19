Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ
16:45 - 19 Μάι 2026

Στη Wall Street, οι μετοχές υποχωρούν την Τρίτη (19/5), καθώς συνεχίζεται το κύμα ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ, οι οποίες είχαν προηγουμένως ηγηθεί της άνοδου της αγοράς που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,52% στις 49,426.81 μονάδες, ενώ πτώση καταγράφει και ο S&P 500 κατά 0,51% στις 7.365.25 μονάδες. Την ίδια ώρα, αντίστοιχη μείωση σημειώνει και ο Nasdaq κατά 0,51% στις 25,954.86 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει προγραμματισμένες -κατά τον ίδιο- επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και τις αποδόσεις των ομολόγων που κινούνται κοντά σε υψηλά πολλών ετών, γεγονός που απειλεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στον Αμερικανό καταναλωτή.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι μετοχές της Micron υποχωρούν κατά 2%, οδεύοντας προς την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, λόγω ανησυχιών ότι η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ έχει προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα και υπερβολικά μακριά.

Παρ’ όλα αυτά, η Micron εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 138% από την αρχή του έτους. Η μετοχή υποχώρησε τη Δευτέρα μετά την πτώση 7% της ανταγωνίστριας Seagate Technology, η οποία προειδοποίησε για δυσκολίες στην κάλυψη της ζήτησης. Η Seagate σημειώνει νέα πτώση 3% την Τρίτη.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index έχει υποχωρήσει κατά 6% μέσα σε δύο ημέρες, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών εξαιτίας ανησυχιών για τις αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των υπερβολικά υψηλών δαπανών για τα data centers.

Η Nvidia, - η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου δημοσιονομικού τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη -, κατευθύνεται επίσης προς την τρίτη της συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, με απώλειες 0,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

«Αυτή είναι μια απολύτως δικαιολογημένη ανάπαυλα έπειτα από ένα επικό ράλι», δήλωσε στο CNBC ο Τζεντ Έλερμπρουκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Argent Capital Management.

«Είναι ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή για μια αντιστροφή της τάσης, καθώς έρχεται λίγες μόνο συνεδριάσεις πριν από την ανακοίνωση εξαιρετικών αποτελεσμάτων και προβλέψεων από τη μεγαλύτερη εταιρεία μικροτσίπ στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές μετοχές είχαν καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο πριν από τις τελευταίες συνεδριάσεις, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones ξεπέρασε προσωρινά τις 50.000 μονάδες. Ωστόσο, ο Κέβιν Γκόρντον, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας και στρατηγικής στο Schwab Center for Financial Research, εκτιμά ότι το ράλι της αγοράς έχει ήδη περάσει τις «καλύτερες ημέρες» του.

«Από πλευράς τοποθετήσεων και με το πόσο “τεντωμένη” έχει γίνει η αγορά, πιθανότατα σημαίνει ότι δεν θα δούμε πλέον τόσο έντονα ράλι όσο εκείνα που είχαμε αμέσως μετά τα χαμηλά του Μαρτίου», δήλωσε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα στο CNBC.

Η αγορά ομολόγων έχει επίσης προσθέσει έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας στην ανοδική αγορά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023. Η άνοδος των αποδόσεων ήρθε μετά από σειρά εκθέσεων την περασμένη εβδομάδα που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνεται ξανά, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Σε αυτό το φόντο, τονίζεται ότι τα υψηλότερα επιτόκια απειλούν να ασκήσουν επιπλέον πίεση στους καταναλωτές και έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσα στη χρονιά ίσως να είναι αύξηση επιτοκίων και όχι η πολυαναμενόμενη μείωσή τους.

