ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026
Επιχειρήσεις
17:12 - 19 Μάι 2026

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Grant Thornton κατέκτησε μία ακόμα σημαντική διάκριση και αναδείχθηκε 4η στη λίστα Best Workplaces Hellas 2026, στη νέα κατηγορία εταιρειών άνω των 1.000 εργαζομένων, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιεύει ο οργανισμός Great Place to Work.  

Η διάκριση βασίζεται αποκλειστικά στη φωνή των εργαζομένων, όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο Trust Index, το οποίο αξιολογεί την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και το αίσθημα «ανήκειν» εντός του οργανισμού. Μέσα από τη φωνή των ανθρώπων της, η Grant Thornton αναδεικνύεται ως ένας οργανισμός που επενδύει σταθερά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ισότητας, συνεργασίας και διαρκούς ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας αναδεικνύουν ορισμένες από τις θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την εταιρική κουλτούρα της Grant Thornton: το 96% των εργαζομένων δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, το 95% αναγνωρίζει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι εργάζεται σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα, το 93% αναφέρεται σε ένα ένα κλίμα συνεργασίας, ομαδικότητας και θετικής καθημερινότητας, το 91% αξιολογεί τη Διοίκηση ως ειλικρινή και ηθική στις επιχειρηματικές της πρακτικές και το 90% αναγνωρίζει την ικανότητά της να διοικεί αποτελεσματικά τον οργανισμό.

Η αναγνώριση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεχών διακρίσεων της Grant Thornton, η οποία πιστοποιείται ως Great Place to Work για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (2023, 2024, 2025 & 2026), καθώς και ως Best Workplace™ for Women Hellas, ενώ έχει διακριθεί ως Best Workplace in Professional Services & Consulting για δύο συνεχόμενα χρόνια. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση της Grant Thornton στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και ουσιαστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η θέση αυτή αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση του μεγέθους και της ωριμότητας της εταιρείας ως εργοδότη επιλογής σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προσήλωση της Grant Thornton στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού μοντέλου που ενισχύει την επαγγελματική εξέλιξη, την ευημερία και τη συμπερίληψη, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί της μπορούν να εξελίσσονται με αυτοπεποίθηση και προοπτική.

Με αφορμή τη νέα διάκριση της εταιρείας, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η ανάδειξή μας στην 4η θέση της κατηγορίας των εταιρειών με πάνω από 1.000 εργαζομένους είναι η πιο αδιάψευστη απόδειξη ότι η φιλοσοφία μας και η πίστη στους ανθρώπους μας έχει βάθος και συνέπεια. Σε έναν κλάδο που απαιτεί συνεχή αριστεία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αριστεία δεν χτίζεται μόνο μέσα από διαδικασίες, αλλά με ανθρώπους που εμπιστεύονται τον οργανισμό τους και αισθάνονται ότι ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο. Αυτό που μετράει περισσότερο γι' αυτή τη διάκριση είναι ότι προέρχεται από τη φωνή των ίδιων των ανθρώπων μας. Και αυτό μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε σ’ ένα περιβάλλον όπου κάθε στέλεχος μπορεί να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει και να προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό.»

Από την πλευρά της, η κ. Φάννυ Θεοχάρη, Head of Human Resources της Grant Thornton, ανέφερε: «Το να βρισκόμαστε στην 4η θέση ανάμεσα σε εταιρείες με χίλιους και πλέον εργαζομένους είναι μια διάκριση που αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ποιότητα του εργασιακού μας περιβάλλοντος παραμένει σταθερά υψηλή και ενδυναμώνεται με την ανάπτυξή μας. Πίσω από τα ποσοστά της έρευνας υπάρχουν καθημερινές επιλογές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμπερίληψη, την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και την ουσιαστική φροντίδα των ανθρώπων μας σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους διαδρομής. Η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε. Και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μιχαηλίδου: Εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων για διαφορετικότητα και κατά των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων για διαφορετικότητα και κατά των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο

Κεραμέως: Σε ένα χρόνο 86.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά
Πολιτική

Κεραμέως: Σε ένα χρόνο 86.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά

Έρευνα: Η δουλειά 40% των εργαζομένων κινδυνεύει απ’την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

Έρευνα: Η δουλειά 40% των εργαζομένων κινδυνεύει απ’την Τεχνητή Νοημοσύνη

Φλωρίδης: Αυστηρότερες ποινές για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας
Πολιτική

Φλωρίδης: Αυστηρότερες ποινές για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ