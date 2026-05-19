Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Η Grant Thornton κατέκτησε μία ακόμα σημαντική διάκριση και αναδείχθηκε 4η στη λίστα Best Workplaces Hellas 2026, στη νέα κατηγορία εταιρειών άνω των 1.000 εργαζομένων, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιεύει ο οργανισμός Great Place to Work.

Η διάκριση βασίζεται αποκλειστικά στη φωνή των εργαζομένων, όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο Trust Index, το οποίο αξιολογεί την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και το αίσθημα «ανήκειν» εντός του οργανισμού. Μέσα από τη φωνή των ανθρώπων της, η Grant Thornton αναδεικνύεται ως ένας οργανισμός που επενδύει σταθερά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ισότητας, συνεργασίας και διαρκούς ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας αναδεικνύουν ορισμένες από τις θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την εταιρική κουλτούρα της Grant Thornton: το 96% των εργαζομένων δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, το 95% αναγνωρίζει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι εργάζεται σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα, το 93% αναφέρεται σε ένα ένα κλίμα συνεργασίας, ομαδικότητας και θετικής καθημερινότητας, το 91% αξιολογεί τη Διοίκηση ως ειλικρινή και ηθική στις επιχειρηματικές της πρακτικές και το 90% αναγνωρίζει την ικανότητά της να διοικεί αποτελεσματικά τον οργανισμό.

Η αναγνώριση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεχών διακρίσεων της Grant Thornton, η οποία πιστοποιείται ως Great Place to Work για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (2023, 2024, 2025 & 2026), καθώς και ως Best Workplace™ for Women Hellas, ενώ έχει διακριθεί ως Best Workplace in Professional Services & Consulting για δύο συνεχόμενα χρόνια. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση της Grant Thornton στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και ουσιαστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η θέση αυτή αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση του μεγέθους και της ωριμότητας της εταιρείας ως εργοδότη επιλογής σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προσήλωση της Grant Thornton στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού μοντέλου που ενισχύει την επαγγελματική εξέλιξη, την ευημερία και τη συμπερίληψη, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί της μπορούν να εξελίσσονται με αυτοπεποίθηση και προοπτική.

Με αφορμή τη νέα διάκριση της εταιρείας, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η ανάδειξή μας στην 4η θέση της κατηγορίας των εταιρειών με πάνω από 1.000 εργαζομένους είναι η πιο αδιάψευστη απόδειξη ότι η φιλοσοφία μας και η πίστη στους ανθρώπους μας έχει βάθος και συνέπεια. Σε έναν κλάδο που απαιτεί συνεχή αριστεία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αριστεία δεν χτίζεται μόνο μέσα από διαδικασίες, αλλά με ανθρώπους που εμπιστεύονται τον οργανισμό τους και αισθάνονται ότι ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο. Αυτό που μετράει περισσότερο γι' αυτή τη διάκριση είναι ότι προέρχεται από τη φωνή των ίδιων των ανθρώπων μας. Και αυτό μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε σ’ ένα περιβάλλον όπου κάθε στέλεχος μπορεί να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει και να προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό.»

Από την πλευρά της, η κ. Φάννυ Θεοχάρη, Head of Human Resources της Grant Thornton, ανέφερε: «Το να βρισκόμαστε στην 4η θέση ανάμεσα σε εταιρείες με χίλιους και πλέον εργαζομένους είναι μια διάκριση που αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ποιότητα του εργασιακού μας περιβάλλοντος παραμένει σταθερά υψηλή και ενδυναμώνεται με την ανάπτυξή μας. Πίσω από τα ποσοστά της έρευνας υπάρχουν καθημερινές επιλογές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμπερίληψη, την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και την ουσιαστική φροντίδα των ανθρώπων μας σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους διαδρομής. Η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε. Και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε.»