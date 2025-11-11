Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
19:46 - 11 Νοε 2025

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποιεί τα vouchers και ενισχύει την πράσινη μετάβαση με κοινωνικό πρόσημο Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σήμερα στη δημοσίευση του 1ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με περισσότερους από 100.000 πολίτες από όλη τη χώρα να εντάσσονται στη δράση.

Από τους νέους ωφελούμενους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Το εν λόγω πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί ουσιαστικά την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους, από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go- beyond/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) ή μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

