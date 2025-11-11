ΕΛΤΑ: Οι εργαζόμενοι σε στάση αναμονής - Ζητούν σαφές σχέδιο αναδιοργάνωσης και διασφάλιση θέσεων εργασίας
23:20 - 11 Νοε 2025

ΕΛΤΑ: Οι εργαζόμενοι σε στάση αναμονής - Ζητούν σαφές σχέδιο αναδιοργάνωσης και διασφάλιση θέσεων εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Στάση αναμονής τηρούν οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενόψει της παρουσίασης του τελικού σχεδίου αναδιοργάνωσης της εταιρείας, το οποίο αναμένεται να καθορίσει το μέλλον του Οργανισμού και του προσωπικού του.

Σε σημερινή ανακοίνωση (11/11), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) υπογραμμίζει ότι αναμένει την επίσημη παρουσίαση του σχεδίου, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση ή κινητοποίηση, ζητώντας παράλληλα σαφή δέσμευση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Η Ομοσπονδία απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί «κρατικών ενισχύσεων» προς τα ΕΛΤΑ, διευκρινίζοντας ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί αφορούν ανεξόφλητες οφειλές του Δημοσίου για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΤ, το ανεξόφλητο ποσό των οφειλών από το ελληνικό Δημόσιο για την περίοδο 2020–2024 ανέρχεται στα 46,77 εκατομμύρια ευρώ. Η καθυστέρηση στην αποπληρωμή, τονίζει, έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές πιέσεις στα ΕΛΤΑ, περιορίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναστολή λουκέτων και έναρξη διαλόγου

Μετά την πρόσφατη απόφαση για αναστολή του κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων και την έναρξη διαβούλευσης για το μέλλον των ΕΛΤΑ, η Ομοσπονδία δηλώνει πως θα περιμένει να δει το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να αξιολογήσει το περιεχόμενό του και να καθορίσει τη στάση της.

«Δεν προχωρούμε αυτή τη στιγμή σε κινητοποιήσεις, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΣΤ.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που το σχέδιο δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα υπάρξουν αντιδράσεις και πιθανές κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Η αναδιοργάνωση δεν μπορεί να σημαίνει συρρίκνωση. Θέλουμε ένα σύγχρονο, δημόσιο ταχυδρομείο, που να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και των εργαζομένων του», τονίζει η ΠΟΣΤ, ζητώντας διάλογο με διαφάνεια και ρεαλιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 23:37
