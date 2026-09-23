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Επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 πρόσθετους εργαζομένους
Εργασιακά
10:00 - 23 Σεπ 2026

Επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 πρόσθετους εργαζομένους

Reporter.gr Newsroom
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Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους νέους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο σε δύο φάσεις εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκος Μηλαπίδης.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, ενισχύοντας τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καθώς η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024. Παράλληλα με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτονται επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι περίπου. Συνολικά, οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2.500.000».

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

  • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.
  • Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Η δεύτερη φάση της επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, θα εφαρμόζεται πιλοτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
  • Επισκευές
  • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
  • Διαχείριση νερού και λυμάτων
  • Τυχερά παίγνια.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των παραπάνω κλάδων με θέμα την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Τα συμπεράσματα του διαλόγου και οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1ο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ΨΚΕ, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025 (αύξηση +36,8%).

o Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)

o Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)

o Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)

o Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)

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