Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων
12:06 - 12 Νοε 2025

Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Reporter.gr Newsroom
Η κυρία Αργυρώ Αθανασίου, με βάση ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, ολοκληρώνει τη θητεία της στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, μετά από δυόμιση χρόνια ενεργής συμμετοχής ως μη εκτελεστικό μέλος. 

Οπως αναφέρει ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου για την πορεία και τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, η συμβολή της υπήρξε καθοριστική.

Με την εμπεριστατωμένη γνώση και την πολύτιμη εμπειρία της, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και στη στρατηγική προσέγγιση θεμάτων ESG, στα οποία είχε ενεργό ρόλο ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη σημαντική συνεισφορά και την αδιάλειπτη υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, και της εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική της πορεία».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 14:14
