Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Πέμπτη 20/11 καταθέτουν «Φραπές» και «Χασάπης»
18:41 - 13 Νοε 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Πέμπτη 20/11 καταθέτουν «Φραπές» και «Χασάπης»

Reporter.gr Newsroom
Δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της υπόθεσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι γνωστοί Φραπές και Χασάπης, θα βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής την επόμενη Πέμπτη 20/11. 

Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο κ. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και η κα Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα καταθέσουν οι Αντιπεριφερειάρχες Σταύρος Τζεδάκης και Μ. Λιονή και την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 20/11) θα εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής δύο από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης οι Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) και Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης).

Την πρόταση για την κλήση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Επιτροπή είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία και έγινε αποδεκτή από τα μέλη της εξεταστικής.

