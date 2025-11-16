ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολυτεχνείο: Πώς επηρεάζονται τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Ειδήσεις
16:55 - 16 Νοε 2025

Πολυτεχνείο: Πώς επηρεάζονται τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου τη Δευτέρα (17/11) επιφέρουν ορισμένες αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μεταφοράς.

Ειδικότερα, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ, έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Επιπλέον, αύριο Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Θεσσαλονίκη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dea5txl4kd3l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 19:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βατσινά: Το Save Papoura δεν είναι μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη
Πολιτική

Βατσινά: Το Save Papoura δεν είναι μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη

Μητσοτάκης: Διπλή βοήθεια (ενέργεια - ανοικοδόμηση) στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Ευχαριστώ Αθήνα και Τραμπ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Διπλή βοήθεια (ενέργεια - ανοικοδόμηση) στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Ευχαριστώ Αθήνα και Τραμπ

Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες - Είχαν λεία €7,5 εκατ.
Ειδήσεις

Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες - Είχαν λεία €7,5 εκατ.

Άγνωστος Στρατιώτης: Ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή στα μέλη του Ρουβίκωνα
Ειδήσεις

Άγνωστος Στρατιώτης: Ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή στα μέλη του Ρουβίκωνα

Διαφημίσεις της Black Friday είναι, θα περάσουν...
Ανεμοδείκτης

Διαφημίσεις της Black Friday είναι, θα περάσουν...

Ο Πρωθυπουργός δεν είναι Χάρι Πότερ, αλλά θέλει... μάγους τους πολίτες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο Πρωθυπουργός δεν είναι Χάρι Πότερ, αλλά θέλει... μάγους τους πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Αθήνα προς Κίεβο: Επίσημο διάβημα για το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα
Πολιτική

Αθήνα προς Κίεβο: Επίσημο διάβημα για το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ
ΑΜΥΝΑ

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Συνεδριάζει για την τελική απόφαση

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 16:57

Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 16:52

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:45

Άρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:36

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Magazino
29/05/2026 - 16:33

«Ζεστός» ο Ντε Νίρο για νέα συνεργασία με τον Σκορσέζε

Πολιτική
29/05/2026 - 16:20

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:18

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:12

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ