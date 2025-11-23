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Κίνημα Δημοκρατίας: Η ομόψυχη έκφραση της Εθνικής Αντίστασης καθιστά τον Γοργοπόταμο σύμβολο
Ειδήσεις
17:15 - 23 Νοε 2025

Κίνημα Δημοκρατίας: Η ομόψυχη έκφραση της Εθνικής Αντίστασης καθιστά τον Γοργοπόταμο σύμβολο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κυριακή Μάλαμα από το Κίνημα Δημοκρατίας με δήλωση της αναφέρεται στην επέτειο της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου.

Όπως τονίζει στην δήλωση της η κυρία Μάλαμα: «Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου αποτελεί κορυφαία πράξη της Εθνικής Αντίστασης. Τιμούμε σήμερα τους αγωνιστές, τους αντάρτες τους σαμποτέρ που κατάφεραν ένα καίριο πλήγμα σε μια στιγμή που ο αγώνας για την Ελευθερία της Ελλάδας βρισκόταν στην πιό δύσκολη φάση του. Τιμούμε επίσης τους εκτελεσθέντες των κατακτητών, οι οποίοι φονεύτηκαν ως αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας, αλλά και τους φονευθέντες από την έκρηξη της νάρκης το 1964. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου αποτελεί μια στιγμή κατά την οποία η Εθνική Αντίσταση συνέβαλε καθοριστικά στον αγώνα ενάντια στον ναζισμό. Η στρατηγική σημασία της γέφυρας κι η ομόψυχη έκφραση της Εθνικής Αντίστασης καθιστούν τον Γοργοπόταμο σύμβολο για όλους τους Έλληνες. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων του φασισμού και του ναζισμού. Κλίνουμε το γόνυ στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης».

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