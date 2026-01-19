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Κασσελάκης: Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή που κρύβονται για να μην πληγεί η εικόνα τους
Πολιτική
14:01 - 19 Ιαν 2026

Κασσελάκης: Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή που κρύβονται για να μην πληγεί η εικόνα τους

Reporter.gr Newsroom
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«Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», υποστήριξε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη του στο «Κρήτη tv», απόσπασμα της οποίας κυκλοφόρησε σήμερα (Δευτέρα 19/1).  

Η συνέντευξη αναμένεται να προβληθεί αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, και με βάση το teaser που κυκλοφόρησε, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα, όπως η θητεία του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η εικόνα του πολιτικού συστήματος σήμερα και οι δημοσκοπήσεις, ενώ μίλησε και για πιο προσωπικά θέματα, όπως η διαχείριση της αναγνωρισιμότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατία μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση του με την Κρήτη, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την οπλοκατοχή. Είπε, δε, χαρακτηριστικά πως «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο».

Ακόμη, είπε ότι η Ελλάδα «είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι γκέι», ενώ κριτική άσκησε στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «παντελώς άχρηστες».

Σε προσωπικό επίπεδο, μίλησε για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαχείριση της δημοσιότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και για το βιβλίο του «Δεύτερη Ευκαιρία». Απευθύνθηκε, μάλιστα, και στα νέα παιδιά ενθαρρύνοντάς τα να μιλήσουν για την ταυτότητα φύλου τους στους γονείς τους, ενώ τόνισε ότι στόχος στη ζωή και στην πολιτική δεν είναι η εξωτερική εικόνα, αλλά «η ομορφιά της καρδιάς».

Τέλος, ιδιαίτερη θέση στην εκπομπή έχει και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μίλησε για τη νέα τους ζωή στην Αθήνα, την εμπειρία τους ως ανοιχτά γκέι ζευγάρι και τη σημασία του να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του, ακόμη και όταν δέχεται επιθέσεις. Όπως σημείωσε, δεν έχουν βιώσει έντονα ομοφοβικές συμπεριφορές, ενώ τόνισε πως το πραγματικό ερώτημα για την κοινωνία δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη χώρα.

Δείτε το τρέιλερ:

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 14:01
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