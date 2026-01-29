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Αυλωνίτης: Παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας επικαλούμενος «πολιτική ασφυξία»
Πολιτική
11:46 - 29 Ιαν 2026

Αυλωνίτης: Παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας επικαλούμενος «πολιτική ασφυξία»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης υπέβαλε την παραίτησή του από το Κίνημα Δημοκρατίας, επικαλούμενος «δομικές διαφορές» και πολιτική ασφυξία εντός του κόμματος. Στην ανακοίνωσή του καταγγέλλει ότι το κίνημα μετατρέπεται σε «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα», εγκαταλείποντας το αρχικό σύνθημα της Συμμετοχικής Δημοκρατίας και παραβιάζοντας καταστατικούς κανόνες.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης στην ανακοίνωση του, αναφέρει επίσης τη διαφωνία του με τη συμμετοχή του κόμματος στο ευρωπαϊκό κόμμα Renew, τη στάση του απέναντι σε διεθνή ζητήματα όπως η Mercosur, το Ιράν και η Βενεζουέλα, καθώς και την αδυναμία συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις που, κατά την κρίση του, υπονομεύουν κοινωνική δικαιοσύνη, δημόσια υγεία και διαφάνεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη αναφέρει: «Είναι καιρός τώρα που οι ιδεολογικές διαφωνίες μου με κινήσεις και εκφρασμένες θέσεις του Κινήματος Δημοκρατίας γιγαντώνονται. Οι αρχικές μικρές διαφοροποιήσεις μετατράπηκαν, προϊόντος του χρόνου, σε δομικές διαφορές και οι δευτερεύουσες μικρές «κακοφωνίες» σωρεύτηκαν και δημιούργησαν συνθήκες πολιτικής ασφυξίας. Μου είναι απολύτως αδύνατον να συναινέσω με την ανοχή μου στην αλλαγή πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα, χωρίς σαφή πολιτικό προσανατολισμό και ιδεολογική συγκρότηση.

Παραιτούμαι λοιπόν σήμερα από το Κίνημα Δημοκρατίας εξαιτίας της πραξικοπηματικής απόπειρας παραβίασης αρχών και κανόνων και την αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος, στην προκείμενη περίπτωση από έναν και μόνον άνθρωπο, τον πρόεδρο, σε βάρος του καταστατικού, ερήμην των Οργάνων και των μελών του κόμματος.

Παραιτούμαι γιατί εκείνο το κυρίαρχο σύνθημα που μας ένωσε όλους για συμμετοχική δημοκρατία και αποφάσεις από τη βάση έγινε κουρελόχαρτο. «Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι η Ιστορία που γράφουν οι πολλοί, όταν σπάνε τον τοίχο που τους έχτισαν οι λίγοι» είχαμε συνυπογράψει στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος Δημοκρατίας. Μόνο που τώρα αυτός ο τοίχος για τους πολλούς χτίζεται με συνέπεια εντός των τειχών του Κινήματος, με «δολοφονίες χαρακτήρων» όσων δεν συμμορφώνονται με τας υποδείξεις.

Παραιτούμαι γιατί δεν με βρίσκει σύμφωνο η συμμετοχή του Κινήματος στο Renew, το ευρωπαϊκό κόμμα που εσχάτως αντιτέθηκε στην παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ευτυχώς υπερψηφίστηκε χάρη σε άλλες αληθινά προοδευτικές δυνάμεις. Με άλλα λόγια, στο εσωτερικό το Κίνημα μιλάει με τα χείλη του Προέδρου του κατά της Mercosur και στο εξωτερικό ανήκει στους υπερασπιστές της!

Παραιτούμαι γιατί θεωρώ άκρως επικίνδυνη πολιτική άποψη την εξίσωση του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν με την κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα και τη συναίνεση ή παρότρυνση στη χρήση βίας και στους βομβαρδισμούς διυλιστηρίων από τους ισχυρούς, προκειμένου να επέλθει η «κανονικότητα» -όπως την αντιλαμβάνεται κανείς- σε όλες τις γωνιές της γης.

Παραιτούμαι γιατί παραμένω αταλάντευτα απέναντι και δεν μπορώ καν να διανοηθώ την παραμικρή υπόνοια συνεργασίας με όλους εκείνους που χειροκροτούν στη Βουλή τους αρχιερείς του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος της αλήθειας, που συναινούν στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ψηφίζουν υπέρ των μέτρων εξαθλίωσης του όποιου Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει απομείνει.

Παραιτούμαι γιατί όλες οι αμφίσημες δηλώσεις μέχρι σήμερα, η αντικαταστατική λειτουργία και τα «αποφασίζομεν και διαττάσομεν» απέχουν πόρρω από τη δική μου θεώρηση για έναν προοδευτικό κόσμο με επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συναπόφαση, την ισότιμη συμμετοχή και τη συντροφικότητα.

Ως ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν μπορώ να παρακολουθήσω, μέσα σε μόλις ένα χρόνο από την ίδρυση του Κινήματος, αυτήν τη διολίσθηση από τη δημοκρατική Αριστερά στο αποκαλούμενο εσχάτως «πολιτικό κέντρο», απόπειρα δημιουργίας συμπληρωματικού χώρου στα πολιτικά πράγματα με όρους παρασκηνίου και συναλλαγής.

Η υπόθεση της Δικαιοσύνης και ως πανανθρώπινη αξία και ως επαγγελματικό λειτούργημα κυριάρχησε σε όλες τις επιλογές της ζωής μου ενώ είχα την τιμή να την υπηρετήσω και από κομματικά, κοινοβουλευτικά πόστα. Πρυτανεύοντος στις σκέψεις μου αυτού του αρχετυπικού για μένα πεδίου δεν μου επιτρέπεται τίποτα άλλο από τη συνέχεια της ίδιας πορείας. Γι’ αυτό αντέδρασα στις παρασκηνιακές και καταστατικά έκνομες ενέργειες της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κάνω και τώρα. Γι’ αυτό άλλωστε, μήνες τώρα, έχω παραιτηθεί από όλα τα κομματικά «αξιώματα» στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Σήμερα απαιτείται και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν η ανατροπή μιας κυβερνητικής τάξης, που είναι βουλιαγμένη στη διαφθορά και δεν ορρωδεί προ ουδενός προκειμένου να ικανοποιήσει το πολιτικό ένστικτο αυτοσυντήρησής της.

Απαιτούνται συνεργασίες στη βάση αρχών και προγραμματικών θέσεων για ένα πλατύ, δημοκρατικό, συμμετοχικό κίνημα πολιτών, χωρίς αρχηγικού χαρακτήρα παλινωδίες, που ευτελίζουν και το επίπεδο της άσκησης πολιτικής στη χώρα.
Ο δικός μου ο όρκος προς τον ελληνικό λαό είναι, για όσο είμαι βουλευτής, να μη συμβιβαστώ με τίποτα λιγότερο από τις σταθερές αξίες και τις στέρεες ιδέες που ορίζουν τη ζωή μου. Άλλωστε το αξίωμα του βουλευτή δεν είναι να πολιτεύεσαι με το μυαλό σου στις πιθανότητες επανεκλογής σου, να μένεις σε ένα κόμμα στο οποίο δεν χωράς ή να διαπραγματεύεσαι με ένα άλλο κόμμα στο οποίο περισσεύεις.

Θα συνεχίσω να μάχομαι, δίπλα στον κόσμο που με εξέλεξε και εκπροσωπώ θεσμικά, με όλες μου τις ψυχικές δυνάμεις. Ευχαριστώ τους συνοδοιπόρους και συντρόφους που γνώρισα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για τη βοήθεια, την επικοινωνία και την πολύτιμη στήριξη. Δεν ξαναγνώρισα τόση αγάπη από το μέγιστο τμήμα των μελών και στελεχών του Κινήματος. Τους ευγνωμονώ από τα βάθη της καρδιάς μου!

Παραμένω συνεπής στους δρόμους του κοινωνικού αγώνα, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Εκεί συναντιόμαστε πάντα, εκεί θα συναντηθούμε ξανά!».

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