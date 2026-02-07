Κασσελάκης: Ξαναβαφτίζει το «Κίνημα Δημοκρατίας» σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»
Πολιτική
18:03 - 07 Φεβ 2026

Κασσελάκης: Ξαναβαφτίζει το «Κίνημα Δημοκρατίας» σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»

Reporter.gr Newsroom
Αλλαγή ονόματος πρότεινε στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ κατέθεσε και μία σειρά από προτάσεις με πολιτικό πρόσημο.

Ο κ. Κασσελάκης ξεκίνησε την ομιλία του στο ΣΕΦ λέγοντας πως «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν» και εξέφρασε την πίστη πως το κόμμα του θα καταφέρει να φτάσει στις εθνικές εκλογές του 2027.

Στη συνέχεια πρότεινε τη μετεξέλιξη του «Κινήματος Δημοκρατίας» σε ένα νέο κόμμα με το όνομα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κράτησε την ίδια στάση και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Σε πολιτικό επίπεδο ​κατέθεσε μία «πρόταση διακυβέρνησης» που περιλαμβάνει έξι συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Αρχικά, πρότεινε τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Online Supermarket, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει παραγωγούς και τοπικά καταστήματα για τη μείωση του κόστους βασικών αγαθών έως και 180 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό. Στον τομέα της υγείας, δεσμεύτηκε για Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα με δωρεάν πρόληψη για τα παιδιά και μερική κάλυψη για τους ενήλικες μέσω voucher, ενώ για την ενέργεια εξήγγειλε τη δωρεάν παροχή 100 kWh τον μήνα ανά άτομο για την κύρια κατοικία.

​Για το στεγαστικό προτείνει τριετές πάγωμα των αυξήσεων στα ενοίκια και άμεση επιδότηση 400 ευρώ τον μήνα για 50.000 κατοικίες. Για τις μετακινήσεις στην Αττική, πρότεινε το Πράσινο Κοινωνικό Εισιτήριο με κόστος μόλις 1 ευρώ την ημέρα για όλα τα μέσα, ενώ στον τομέα της παιδείας οραματίστηκε ένα σύστημα πλήρως δωρεάν από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο, καλύπτοντας τη σίτιση, τη στέγαση και τη μεταφορά. Το κόστος αυτών των παροχών πρότεινε να καλυφθεί από τη φορολόγηση τραπεζών και servicers, τη φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και την πάταξη της σπατάλης στη δημόσια διοίκηση.

