ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 1.113 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Οι υποψήφιοι που δεν έγιναν δεκτοί εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) τους, όπως είχε αναγραφεί και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες παρουσιάζονται με αστερίσκους, ενώ πλήρη πρόσβαση σε αυτά έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.
Ο πίνακας των διοριστέων θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μόλις εκδοθεί το αντίστοιχο ΦΕΚ.