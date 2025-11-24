ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 1.113 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

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Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι που δεν έγιναν δεκτοί εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) τους, όπως είχε αναγραφεί και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες παρουσιάζονται με αστερίσκους, ενώ πλήρη πρόσβαση σε αυτά έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας των διοριστέων θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μόλις εκδοθεί το αντίστοιχο ΦΕΚ.