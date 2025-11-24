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Παράταση και νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023
Ειδήσεις
21:10 - 24 Νοε 2025

Παράταση και νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

Reporter.gr Newsroom
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Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης των κτιρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής θεσπίζονται σε νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βάσει του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου περί κρατικής αρωγής, αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει:

Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής

Με την απόφαση ορίζεται νέα δίμηνη προθεσμία, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, εντός της οποίας οι πληγέντες ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν:

1.Αίτηση για έκδοση 'Αδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής

2. Αίτηση καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση

3. Συμπληρώσεις φακέλων σε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα

-Παράταση ισχύος Αδειών Επισκευής

Όπως προβλέπεται στη νέα υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2026 η ισχύς των Αδειών Επισκευής που έχουν χορηγηθεί με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ., οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν έως την ίδια ημερομηνία. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για τη β' δόση Στεγαστικής Συνδρομής και Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών υποβάλλονται υποχρεωτικά εντός του χρόνου ισχύος της άδειας.

-Μεταφορά αρμοδιοτήτων για την αποσυμφόρηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη γρήγορη διεκπεραίωση των φακέλων, το έργο αποκατάστασης κτηρίων μεταφέρεται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. στον Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Περιφέρειας Θεσσαλίας για κτήρια στις Π.Ε. Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας και στον Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ανατολικής Αττικής για κτήρια στην Π.Ε. Λάρισας. Η μεταφορά αφορά όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 01.09.2025 και δεν έχουν ακόμη ανατεθεί σε υπάλληλο, καθώς και όσες υποβληθούν κατά τη νέα δίμηνη προθεσμία.

-Δυνατότητα συμπλήρωσης φακέλων με ήδη υποβληθέντα έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαλούνται έγγραφα που έχουν ήδη προσκομίσει, αναφέροντας τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ οι Υπηρεσίες διατηρούν τη δυνατότητα να ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία.

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