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Ζαχαράκη: Eγκατάσταση lockers στα σχολεία για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών
Ειδήσεις
18:56 - 25 Νοε 2025

Ζαχαράκη: Eγκατάσταση lockers στα σχολεία για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά σε ένα νέο βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενεργοποιώντας διαδικασία χρηματοδότησης ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία της χώρας.

Το έργο, η χρηματοδότηση του οποίου θα γίνει μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, αφορά σχολεία όπου υπάρχουν ανάγκες σε υποδομές και στοχεύει στη βελτίωση της σχολικής ζωής, προσφέροντας χώρο φύλαξης εκπαιδευτικού υλικού και προσωπικών αντικειμένων των μαθητών.

H Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία αποτελεί ένα ακόμη βήμα για ένα σχολικό περιβάλλον σύγχρονο, ασφαλές και πραγματικά φιλικό προς τα παιδιά. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών, ελαφρύνοντας την τσάντα τους και ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την αυτοοργάνωση από μικρή ηλικία. Η πρωτοβουλία συνεχίζει τη σταθερή προσπάθεια που ξεκινήσαμε από το 2019 για τη μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας. Οι θυρίδες προσφέρουν έναν καθαρό και ασφαλή χώρο για τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών, συμβάλλοντας σε ένα πιο οργανωμένο και λειτουργικό σχολικό περιβάλλον. Συνεχίζουμε με συνέπεια την αναβάθμιση των σχολείων μας, ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να μαθαίνει και να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που τους στηρίζει και τους ενθαρρύνει».

Οι θυρίδες αναμένεται να στηρίξουν την προσπάθεια για ελάφρυνση της σχολικής τσάντας, καλύτερη οργάνωση των μαθητών και πιο ασφαλές περιβάλλον μέσα στις σχολικές μονάδες. Ο σχεδιασμός προβλέπει τον εξοπλισμό έως και 4.000 σχολείων σε όλη τη χώρα, μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των σχολικών υποδομών και στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας, με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι η επένδυση αυτή θα έχει άμεσο και πρακτικό όφελος για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

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