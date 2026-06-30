Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Από σήμερα, Τρίτη (30/6) έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέρχονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός), οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της σχετικής εγκυκλίου που ρυθμίζει τη διαδικασία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές οικογένειες και υπογράμμισε ότι η πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, με στόχο τη μείωση των οικονομικών βαρών που συνεπάγεται η φοίτηση και την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως σημείωσε, με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα ενισχύεται η προσπάθεια στήριξης των φοιτητών, ενώ από το 2019 η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Παράλληλα, ανέφερε ότι το επίδομα αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά και συμβάλλει ουσιαστικά στη δυνατότητα των νέων να σπουδάζουν με αξιοπρεπείς συνθήκες, ανεξαρτήτως τόπου φοίτησης.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου για τη φοιτητική στέγη, η κυβέρνηση προχωρά πέρα από την οικονομική ενίσχυση, με παρεμβάσεις για την ανακαίνιση και δημιουργία σύγχρονων φοιτητικών εστιών. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι έως το 2030 να διπλασιαστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%, με απώτερο σκοπό τη συνολική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους παραμένει βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος, την ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και την ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές αποδεικνύουν τη συστηματική επένδυση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και στη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.