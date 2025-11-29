Ιστορική συνάντηση των προκαθημένων Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας – Κινητικότητα για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης

Ιστορική διάσταση έλαβε η συνάντηση του Πάπα Λέων ΙΔ στην Κωνσταντινούπολη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, κορυφώνοντας με την κοινή προσευχή στη Νίκαια για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Το μήνυμα των δύο προκαθημένων ήταν ξεκάθαρο: ενότητα, υπέρβαση διαιρέσεων και αναζήτηση κοινής πορείας.

Τα μέτρα ασφαλείας υπήρξαν πρωτοφανή, ενώ οι αντιδράσεις στην Τουρκία ήταν ελάχιστες, περιορισμένες κυρίως σε εθνικιστικούς κύκλους. Η υπογραφή κοινής διακήρυξης επισφράγισε το κλίμα προσέγγισης, με το πρόγραμμα του Πάπα Λέοντος να ολοκληρώνεται σήμερα.

Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Αμερικανός πρέσβης Τομ Μπάρακ είχε επαφές για την επαναλειτουργία της το συντομότερο δυνατό, με εκτιμήσεις που «δείχνουν» το 2026. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο φαίνεται να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, με τις ελπίδες να ενισχύονται καθώς για πρώτη φορά γίνεται λόγος για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.