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Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι εκκλησίες πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του ειρηνοποιού
Ειδήσεις
14:11 - 30 Νοε 2025

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι εκκλησίες πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του ειρηνοποιού

Reporter.gr Newsroom
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Μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων μετά την Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έδωσε έμφαση στον διαθρησκευτικό διάλογο, τόνισε ότι πρέπει να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, όπως αυτά στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ο Πάπας Λέων υπογράμμισε ότι πρέπει να δεσμευθούμε για την αποκατάσταση της ενότητας ενώ μίλησε για το κλίμα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι στην αιματοχυσία που πραγματοποιείται στην Ουκρανία.

Υπέρ του διαλόγου των Εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης εκφράστηκε και ο Πάπας Λέων, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν συγκρούσεις, όπως και σήμερα υπάρχουν εμπόδια που μας εμποδίζουν στο να οδεύσουμε προς την πλήρη κοινωνία. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε να θεωρούμαστε αδέλφια, τόνισε και προσέθεσε ότι στόχος του είναι να υπηρετεί τους πάντες, να προστατεύει την κοινωνία και την ενότητα.

Σε αυτούς τους καιρούς που χαρακτηρίζονται από συγκρούσεις και αιματοχυσίες, οι εκκλησίες πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του ειρηνοποιού, υπογράμμισε ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι ευλόγησαν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου και αντήλλαξαν ασπασμό.

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Στη συνέχεια, ο Πάπας Λέων ΙΔ', αφού παρακάθισε σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αναχώρησε αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-delzfsgbhyxt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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